Hamileler kahve içebilir mi? | Hamilelikte kahve içmek zararlı mı?

Hamileler günde kaç bardak çay içebilir? | Gebelik sürecinde kadınlar hem fiziksel hem de psikolojik değişikliklerle mücadele eder. Hormonların sebep olduğu duygusal gel-gitler, alınan kilolar derken anne adayını hem stresli hem de heyecanlı bir süreç bekler.

Bebek sahibi olacağını öğrenen kadınlar öncelikli olarak beslenmelerine özen göstermeye başlar. Toplumda kalıplaşmış “İki kişisin iki kişilik ye” ifadesinin doğru olmadığı uzmanlarca ifade ediliyor. Çok değil; sağlıklı gıdalar tüketmek, bol su tüketmek ve egzersiz yapmak hem bebek hem de anne için son derece önemlidir.

Hamileler, doktorlarının tavsiyeleriyle gebelikleri boyunca vitamin takviyeleri kullanılıyor. Doktorunuzun önermediği hiçbir ilacı bu süreçte kullanmalısınız. Ayrıca doktorlar zencefil çayı dışında gebelik boyunca bitki çaylarını da önermiyor. Bazı bitki çayları düşüklere yol açabiliyor.

Gebelik boyunca aşırı yağlı, baharatlı yiyeceklerle normalde de kullanılmaması gereken ama pek çok kişinin içtiği boyalı, gazlı içeceklerden uzak durulması gerekiyor. Bu tip içecekler hem mideye zarar veriyor hem de içerdiği şekerle pek çok sağlık sorununa yol açıyor.

Gebelerin birçoğu kahve, çay gibi içeceklerin bebeklerine zarar verip vermeyeceğini merak ediyor. Hamilelik döneminde metabolizma bir hayli yavaşlar. Bu sebeple vücut kafeini uzun sürede dışarı atabilir. Aşırı çay, kahve tüketenlerde kafeinin plasentaya girdiği ve bebeğin kan dolaşımını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Bu ise erken doğum ya da düşüğe yol açabiliyor.

Uzmanlar, gebelerin günde 200 miligramdan fazla kafein tüketmesinin uygun olmadığını belirtiyor. 200 mg altında kafein tüketimi ise günde 1-2 fincan granül kahve ve 3 fincan açık çaya denk geliyor. Ayrıca pek çok doktor gebelerin yalnızca haftada iki gün Türk kahvesi içmesini aynı gün başka kafein tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak unutmayın bu konuda sizi en iyi şekilde yönlendirecek olan doktorunuzundur. Bu sebeple hamilelik süreciyle ilgili, tüketeceğiniz gıdalarla ilgili doktorunuza danışmalısınız.