Koronavirüs salgınının noktalanması için uzmanlar bir tarih vermekten kaçınsa da toplumsal bağışıklığın önemli olduğunu vurguluyor. Salgın sürecinde dünyaya bebek getirmeye hazırlanan anne adayları ise kendilerine ne zaman aşı yapılabileceğini araştırıyor. Peki, hamilelere kaç doz aşı yapılıyor?

Hamileler kaç doz korona aşısı yaptırmalı? Hamilelere kaçıncı ayda aşı yapılıyor?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hamilelik sürecinde enfeksiyon riskini azalttığını belirtti.

Tuğut, "Gebelik, normalde bağışıklık sistemini baskılar ve solunum-kalp sistemlerine ek yük bindirir. Gebelikte enfeksiyon ise bu yükü daha da artırır. Bu nedenle anne adayını enfeksiyona karşı korumak gerekir. Günümüz koşullarında gebeleri Kovid-19 enfeksiyonuna karşı korumanın en güvenilir yolu maske, mesafe, hijyen kuralı ile aşıdır" ifadelerini kulandı.

Turğut, "Hem kadın hem de bebek sağlığını korunmanın en iyi yolu aşı olmaktır. Kovid-19 aşılarının hayvan ve insan deney sonuçları ve uygulama sonrası takiplerden elde edilen veriler gebelerde ve fetusta zararlı herhangi bir etki olmadığını, aksine gebelik sırasında Kovid-19 aşısı olmanın enfeksiyon riskini azalttığını göstermektedir. Aşı sonrası gebe kadında oluşan antikorların plasenta (eş) arayıcılığı ile bebeğe geçtiği ve doğum sonu dönemde yenidoğanı koruduğunu gösteren pek çok çalışma sonuçları vardır. Kendiniz ve bebeğinizin sağlığı için aşı olmayı ertelemeyin” dedi.

3 Kasım’da gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında da hamilelerin tam doz aşı olması gerektiği bir kez daha vurgulandı.