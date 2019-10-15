Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların hakim olmasıyla hastalıklar artarak bulaşıcı etkisi gösteriyor. Hapşırma, tıksırma yoluyla bulaşabilecek grip için grip aşısı yaptırmak bir çözüm olabilir.ç Peki, hamileler de grip aşısı olabilir mi? Grip aşısı hamilelere zarar verir mi? Özellikle hamilelerin bu dönemde çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru “Hamileler grip aşısı yaptırmalı, anne adayının yaptırdığı grip aşısı doğan bebeği de ilk 6 ay enfeksiyonlardan koruyor” diyor. İşte detaylar...

Hamileler grip aşısı olabilir mi?

Viral bir hastalık olan grip, öksürük ve hapşırma ile yayılan damlacıklarla bulaşıyor. Mevsime bağlı olarak hava değişimleri gribe yakalanma riskini artırıyor. Bu nedenle grip çoğunlukla sonbahar ve kış aylarında görülüyor. Gribin bulaşıcılığı belirtilerin başlamasından önceki 24 saat ve sonraki 5 gün devam ediyor. Ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık, öksürük, baş ağrısı, kaslarda ve eklemlerde ağrı ve halsizlikle kendini gösteren grip genellikle 1-2 hafta içinde iyileşiyor. Grip kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve hamileler için tehlikeli olabiliyor. Özellikle hamileler havaların soğuması ve kapalı ortamlarda bulunmanın artması ile gribal enfeksiyonların ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık yakalanırlar. Gebelerin bağışıklıkla ilgili problemleri olabildiği için daha kolay enfeksiyona yakalanabiliyorlar. Bu hem anneyi hem de bebeği, fetusu olumsuz etkiyebilecek bir durum.

Gripten bebek de etkilenir

Grip durumunda fetus da anne ile birlikte etkilenir. O anda birtakım sorunlar ortaya çıkabilir, uzun süren yüksek ateş ve enfeksiyon söz konusu ise bu anneyi olduğu kadar bebeği de olumsuz etkileyecektir. Enfeksiyon süreci boyunca bebeğin gelişiminde duraklama, yavaşlama olabilir. Erken doğum riski artabilir. Eğer kısa sürede ve kendi kendine geçmeyen bir enfeksiyon söz konusu ise doktor desteğine ihtiyaç olabilir.