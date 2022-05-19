Hamileler dikkat! Direkt çocuğun sağlığını etkiliyor

Hamilelerin sağlıklarına dikkat etmeleri her seferinde belirtiliyor. Hamilelik sürecinde kadınlarda endişe ve stres meydana gelebiliyor. Bu duygu durumları ruhsal problemlere neden oluyor. Annenin ruh sağlığının tehlikede olması bebeğin ruh sağlığını da etkiliyor. Psikiyatrist Dr. Alain Gregoire, dünyada yaklaşık 13 milyon kadının perinatal depresyondan muzdarip olduğunu belirterek anne ruh sağlığının kötü olmasının çocuğun ruh sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, erken dönemde yaşanan bağlanma sorunlarının gelecekte çocukta önemli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunarak ‘Yeni doğanla bağ kurma güçlüğü sonucunda bebeğin fiziksel ve nöropsikiyatrik gelişim sorunları olabilir.’ dedi.

DEPRESYONDAN MUZDARİP KADINLAR HASTALIKLARINI GÖZ ARDI EDİYOR

Dr. Alain Gregoire, dünyada 196 ülkede her yıl ortalama 131 milyon doğum olduğunu belirterek ‘Yaklaşık olarak yıl içerisinde her bir 131 bin, ruh sağlığı alanında en ciddi hastalıklar arasında yer alan postpartum psikozdan muzdaripler. Dünyada yaklaşık 13 milyon kadın, perinatal depresyondan muzdarip. Depresyondan muzdarip olan bu kadınların maalesef bu hastalıkları göz ardı ediliyor, teşhis edilemeyebiliyor. Bu kadınlar düşük ve orta gelirli ülkelerde karşımıza çıkıyor.’ dedi.

Hamilelik döneminde ortaya çıkan perinatal depresyonun en sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu kaydeden Dr. Alain Gregoire, kadınların gerektiği kadar ruh sağlığı desteği alamadığına dikkat çekti. Dr. Alain Gregoire, yapılan araştırmaların kadınların 3’te birinin prenetal dönemde muhakkak psikolojik bir problem yaşadığını gösterdiğini ifade etti.

ÇOCUKLUK KÖTÜ DUYGUSAL DURUMLAR YAŞAMAK İLERİDE RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Çocukluk döneminde kötü duygusal durumlara ve travmalara maruz kalınması sonucu post travmatik stres bozukluğu ortaya çıktığını ifade eden Dr. Alain Gregoire, ‘Çok yaygın görülen hastalık durumlarından bir tanesi. Özellikle perinatal ruh sağlığı bağlamında bizim için önem arz ediyor.’ dedi

BU DÖNEM GEBELİKTE BAŞLAYIP 2 YIL DEVAM EDEBİLİYOR

Perinatal dönemin gebelikten başlayarak doğumdan sonraki iki yıla kadar uzayabilen dönem olduğunu kaydeden Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, annenin ruh sağlığı sorununun kadının her açıdan çok önemli olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, ‘Anne ruh sağlığı annenin kendisi için, kadın için, çocuklar için, toplum ve evlilik için çok önemli. Annenin ruh sağlığında bir sorun olduğu zaman yeni doğanla bağ kurmada güçlük yaşayabilir. Yeni doğanla bağ kurma güçlüğü sonucunda bebeğin fiziksel ve nöropsikiyatrik gelişim sorunları olabilir ve bunun sonunda annenin ruh sağlığı sorunu daha çok artacaktır.’ diye konuştu.

Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, annenin ruh sağlığındaki sorunların da evlilik uyumunda bozulmaya, eşin verdiği desteğin kalitesinin bozulmasına ya da evlilikteki ilişkide hiyerarşinin değişmesine ve evlilik sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabileceğini ifade etti.

ANNE İLE BEBEK ARASINDA GÖZ TEMASI KURULMALI VE BEDEN TEMASI OLMALI

Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, bağlanma sisteminin bebeğin gelişimi üzerindeki etkilerine de değinerek ‘Bağlanma sistemi, çocukta var olan ve annedeki tamamlayıcı bakım verici sistemle etkileşim halindeki bir düzenleyici sistemdir. Bebek annesine yakınlaşarak, güvenlik, koruma ve emniyet bulmayı umar. Bu yakınlık arayışı anneyle göz teması kurarak veya beden teması yoluyla olabilir.’ dedi.

Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, erken dönemde yaşanan bağlanma sorunlarının gelecekte çocukta önemli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Ünsalver, erken dönem bağlanma sorunlarının yansımalarının ise erken çocuklukta tepkisel bağlanma bozukluğu gelişimi, yetişkinlikte sınırda kişilik yapılanması, yetişkinde madde kullanım sorunları, anksiyete bozuklukları, depresif bozukluk gibi sorunlar olduğunu ifade etti.

Hamileliğin hangi haftasında neler yenilmeli? Ay ay liste

Hamilelik sırasında gelişen bebeğimiz için yediklerimiz çok önemli. bazı gıdaları hamilelik boyunca tamamen hayatımızdan çıkarmak gerekirken bazılarını sevmesek de daha çok yememiz gerekiyor. İşte hamilelik boyunca hafta hafta yenilmesi gerekenler..

Hamilelik sırasında gelişen bebeğimiz için yediklerimiz çok önemli. bazı gıdaları hamilelik boyunca tamamen hayatımızdan çıkarmak gerekirken bazılarını sevmesek de daha çok yememiz gerekiyor. İşte hamilelik boyunca hafta hafta yenilmesi gerekenler..

Hamileliğin 6. haftasından itibaren kırmızı kan hücreleri oluşmaya başlar. Bu aşamada protein açısından zengin yemekler yemek en sağlıklısı deniz ürünleri, yumurta, et ve bunlarından yanında demir alımını zirveye çıkartmak için portakal suyu gibi C vitaminleri içebilirsiniz.

Vejeteryansanız ya da et sevmiyorsanız destek almalısınız. Omega yağ asitleri, doktorunuzun önereceği içeriğinde EPA ve DHA bulunan vitamin takviyeleri kullanabilirsiniz.

13 ile 28. hafta bebeğin çok hızlı geliştiği bir dönemdir. Çok fazla enerjiye ve vitamine ihtiyaç duyarsınız başlıca tüketilmesi gereken gıdalar aşağıya ekledim..

Gözler için Beta-karoten ve DHA

havuçlar

tatlı patates

ıspanak

orkinos

sardalya

Kemik gelişimi ve güçlendirme için kalsiyum

Süt

yoğurt

soya peyniri

peynir

sardalya

DNA üretimi, onarımı ve işleyişi için çinko

kırmızı et

kabuklu deniz ürünleri

Fasulyeler

Fındık

kepekli tahıllar

29 – 40 hafta neler yemeli?

Doğum geldi çattı bu haftalar artık kendi bedeniniz için de size fayda sağlayacak gıdalar oldukça önemli. K vitamini ve Kan kaybı için özel beslenme programı var..

K vitamini kan kaybı konusunda yardımcı olacak gıdalar..

Brüksel lahanası

ıspanak

yeşil yaprak marul

Brokoli

Karnıbahar

lahana

Daha güçlü kemikler için kalsiyum ve magnezyum

Süt

peynir

bakliyat

Avokado

muz

Ahududu

Sağlıklı akciğer fonksiyonu için selenyum

yumurtalar

Esmer pirinç

DOĞUMDAN HEMEN SONRA TÜKETİLMESİ GEREKEN GIDALAR..

Doğum yapan annelere genelde çok fazla enerji yüklemesi yapılır şekerli gıdalar,ağır karbonhidratların açıkcası pek faydası yok işte özellikle emziren anneler için doğum sonrası beslenme

Enflamasyonu azaltmak için Önemli gıdalar

Susam

Badem

kaju fıstığı

Beta karoten bebeğin göz gelişmesine yardımcı olur. Bir bebeğin gözleri doğumdan sonra 6 aya kadar gelişmeye devam eder. Bu yüzden beta-karoten bakımından zengin yiyecekler yemek, bebeğin anne sütüyle gelişimine devam etmesi demektir.

havuçlar

tatlı patates

Yüksek kalorili yiyecekler önemlidir! Emzirmenin ilk birkaç ayında her gün yaklaşık 300 ekstra kaloriye ihtiyaç duyarsınız, bu yüzden aç kalmayın.

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