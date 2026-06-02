Küçük çocuk faciaya sebep olacaktı! Çakmakla oynarken otomobili böyle yaktı
Batman’da sokaktan geçen küçük çocuğun çakmakla yaktığı karton, park halindeki otomobilin ön kısmını tutuşturdu...
Batman’da küçük bir çocuğun çakmakla oynadığı sırada yaktığı karton parçası, park halindeki otomobilin alevler içerisinde kalmasına yol açtı.
Olay, 30 Mayıs'ta öğle saatlerinde Kültür Mahallesi Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen 3 çocuktan biri, park halindeki otomobilin önünde bulunan karton parçasını çakmakla yaktı. Yanan kartondan sıçrayan alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını tutuşturdu. Aracın yandığını fark eden çevredekiler, pet şişelerle taşıdıkları suyla yangına müdahale etti. Bu sırada evinden yangını gören bir kişi de pencereden sarkıttığı hortumla alevlere su tuttu. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay anı ve yangına çevredekilerin müdahalesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Gündem
Yanan yayla evi ormanı yaktı! 2 helikopter, 9 arazöz, 2 tanker ile yüzlerce personel yangını söndürdü