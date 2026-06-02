3'ü 5'i bıraktı: Fenerbahçe'den 120 yıldızlı logo
Fenerbahçe, 2027 yılında kutlayacağı 120. kuruluş yılı için özel bir logo hazırladı.
Sarı-lacivertli kulübün yeni tasarımında en dikkat çeken detay ise armanın çevresine yerleştirilen çok sayıdaki yıldız oldu.
ARMADA 120 TANE YILDIZ YER ALDI
Kulübün 120. yılına özel olarak hazırlanan ve tescil sürecinin tamamlandığı belirtilen logoda, Fenerbahçe'nin klasik arması korunurken çevresinde 1907’den 2027’ye kadar geçen yılları simgeleyen 120 yıldıza yer verildi.
Sosyal medyada paylaşılan görseller kısa sürede büyük etkileşim alırken, taraftarlar özellikle yıldızların anlamı üzerine yorumlarda bulundu. Yeni tasarımın yalnızca 120. yıl kutlamalarına özel olarak kullanılmasının planlandığı ifade ediliyor.