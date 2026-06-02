Trump Türkiye'ye geliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Temmuz ayındaki Ankara zirvesine katılacağını bizzat söylediği ortaya çıktı.

ABD ile İran arasında yaşanan büyük savaşın ardından NATO’ya ve Avrupalı müttefiklerine yönelik sert eleştirilerini artıran ABD Başkanı Donald Trump, ittifakın geleceğini yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı. Nisan ayında, "NATO ülkeleri, askeri açıdan yok edilmiş olan çılgın ülke İran konusunda hiçbir şey yapmadı. ABD’nin NATO’dan hiçbir beklentisi yok" diyerek rest çeken ve ABD’nin ittifaktan çekilebileceğinin sinyalini veren Trump’ın, Türkiye’de yapılacak dev zirveye katılıp katılmayacağı küresel kamuoyunda büyük bir muammaydı.

 

Kritik Telefon Görüşmesinde Erdoğan'a Açıkladı

Uluslararası medyanın önde gelen yayın organlarından Middle East Eye (MEE), diplomatik kaynaklara dayandırdığı sarsıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Kaynaklar, Trump’ın 20 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Ankara'daki NATO Zirvesi’ne katılacağını kesin bir dille ilettiğini belirtti.

Ankara ile Washington arasındaki bu yoğun diplomasi trafiğinin, temmuz ayındaki zirveden çok daha önce yüz yüze bir liderler zirvesine dönüşebileceği de aktarıldı. Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Haziran'da Los Angeles'ta oynanacak olan ABD-Türkiye Dünya Kupası maçı vesilesiyle ABD'ye gidebileceğini, bu seyahatin öncesinde ya da sonrasında iki liderin baş başa bir araya gelebileceğini kaydetti. Ancak bu olası randevu için henüz resmi bir takvimin netleşmediği bildirildi.

 

"Gelirse Kargaşa Olacak, Gelmezse İttifak Bitecek"

Trump’ın Ankara’ya gelme kararı, Brüksel ve Avrupa başkentlerinde büyük bir yankı ve aynı zamanda endişe uyandırdı. MEE'ye konuşan üst düzey Avrupalı bir yetkili, ittifakın içinde bulunduğu çıkmazı, "(Trump) Eğer gelirse, kargaşa ve bağırış çağırış olabilir. Ancak gelmezse, ittifakın geleceği için zararlı olur" sözleriyle özetledi.

Avrupalı liderler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Ankara’daki zirve boyunca Trump’a ittifakın küresel güvenlik için önemini yeniden anlatmak üzere özel bir strateji hazırladığı öğrenildi. Avrupalı bir diplomat, "Hem Trump'ın radikal isteklerini karşılayabilecek hem de Avrupa'nın güvenlik ihtiyaçlarını ele alabilecek yeni bir çerçeveye ihtiyacımız var ama bu yıllar alacaktır" itirafında bulundu.

İran ile varılan ateşkesin ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden ittifakı hedef almaya devam eden Trump, son olarak "Bu insanların hiçbiri, maalesef buna bizimkiler de dahil, NATO dahil olmak üzere, üzerlerinde baskı kurulmadıkça hiçbir şeyi anlamıyor" paylaşımını yapmıştı. Trump'ın Ankara'da müttefiklerine nasıl bir baskı kuracağı şimdiden merak konusu.

Vay vay

Dostum Trump son nato toplantısına katılacak galiba..

...

Trump şeytanin piçidir..kimbilir ne şeytanlik larla geliyor GAZZEDE ve bütün dünyadaki toprakların altındaki masumların ahı üzerlerine olsun AMİN AMİN AMİN
+90 (553) 313 94 23