Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu

Araştırmacıların özellikle incelediği unsurlardan biri “yavaş dalga aktivitesi” olarak bilinen derin uyku evresi oldu. Vücudun dokuları onardığı, enerji depolarını yenilediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hafıza ile öğrenme süreçlerini desteklediği bu evre, uyku döngüsünün en dinlendirici aşaması olarak kabul ediliyor. Araştırmanın arka planında herkesin yaşadığı büyük bir değişim olduğu ortaya çıktı. Nutrients dergisinde yayımlanan araştırma, kafeinin bu kritik süreci olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre kişi sekiz saat boyunca uyumuş ve sabah dinlenmiş hissediyor olabilir. Ancak EEG kayıtları, derin uykuya özgü yavaş dalga aktivitesinin azaldığını ve uyanıklıkla ilişkili beyin faaliyetlerinin arttığını gösterebiliyor.