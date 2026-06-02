  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okumadan sakın imza atmayın: Tapununuz elden gidebilir! Başkan Icardi'yi resmen açıkladı: Bu nokta konuşuluyor... Ne olacak peki? İlk kez açıkladılar: Fenerbahçe için uçuk rakam! Antonio Conte teklifi dudak uçuklattı: Belli oldu İşte Montella'nın Dünya Kupası kadrosu! O isimler çağırılmadı! O hakemden gündeme oturacak Osimhen yorumu! Rams Park'ı çıldırtacak sözler... Kazakistan Türkiye'yi rahatsız eden hamleyi maalesef doğruladı: Dönüm noktası olacak Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu İstanbul’da “korsan” denetimi! Binlerce kişiye işlem yapıldı
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu

Mağazaların yeni aktüel ürünler listesinde özellikle çay, kahve çeşitleri ön plana çıktı. Yeni detaylar ise sosyal medyada gündeme oturdu.

#1
Foto - Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu

Uzun yıllardır hem bilim insanlarının hem de kahve tutkunlarının gündemindeki soru aynı: Kahve gerçekten uykuyu bozuyor mu? Yeni bir araştırma, bu sorunun yanıtının sanılandan daha karmaşık olduğunu gösterdi.

#2
Foto - Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu

Bilim insanları yalnızca uykuya dalma süresine değil, kafeinin uyku başladıktan sonra beyin üzerinde yarattığı etkilere de odaklandı. Bu kapsamda kullanılan elektroensefalografi (EEG) teknolojisi, beynin elektriksel faaliyetlerini kayıt altına alarak uyku sırasında yaşanan süreçlerin ayrıntılı şekilde incelenmesine olanak tanıyor. Türk kahvesi zarar verebilir! Polonya’daki Wroclaw Tıp Üniversitesi'nden Prof. Donata Kurpas’a göre EEG, uyku kalitesini anlamada geleneksel yöntemlerden çok daha derin bilgiler sunuyor. Klasik uyku araştırmaları genellikle uyku süresi ve uyku evrelerine odaklanırken, EEG beynin gece boyunca gösterdiği değişimleri ortaya çıkarabiliyor. Bilim insanları bu yazıda zarar bulunduğunu öne sürüyor.

#3
Foto - Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu

Araştırmacıların özellikle incelediği unsurlardan biri “yavaş dalga aktivitesi” olarak bilinen derin uyku evresi oldu. Vücudun dokuları onardığı, enerji depolarını yenilediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hafıza ile öğrenme süreçlerini desteklediği bu evre, uyku döngüsünün en dinlendirici aşaması olarak kabul ediliyor. Araştırmanın arka planında herkesin yaşadığı büyük bir değişim olduğu ortaya çıktı. Nutrients dergisinde yayımlanan araştırma, kafeinin bu kritik süreci olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre kişi sekiz saat boyunca uyumuş ve sabah dinlenmiş hissediyor olabilir. Ancak EEG kayıtları, derin uykuya özgü yavaş dalga aktivitesinin azaldığını ve uyanıklıkla ilişkili beyin faaliyetlerinin arttığını gösterebiliyor.

#4
Foto - Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu

Uzmanlar, bu gizli etkinin insanların çoğu zaman farkına varmadığı bir sorun olduğuna dikkat çekiyor.

#5
Foto - Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu

Kişi gece boyunca uyandığını hatırlamayabilir ve iyi uyuduğunu düşünebilir. Ancak beyin, ihtiyaç duyduğu onarıcı uykudan daha az yararlanmış olabilir.

#6
Foto - Çay, kahve tutkunlarını üzen haber... Bilim insanları yazıyor: Gizli gücü zarar verecek... Yeni detay gündem oldu

Kahve tutkunlarını ikiye bölen, sosyal medyayı kasıp kavuran araştırma. Araştırmacılar, bu durumun tam bir gece uykusuna rağmen bazı kişilerin neden hâlâ yorgun hissettiğini açıklayabileceğini düşünüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı
Dünya

Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı

Son zamanlarda tartışmaların odağında olan Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği terör devleti ..
Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var
Gündem

Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var

İsrail terör güçleri ateşkese rağmen Gazze'de İHA saldırısı düzenledi. Olayda 1 Filistinli şehit oldu, 2 masum da yaralandı.
CHP'li belediye AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'li belediye AK Parti'ye geçti

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü ..
CHP'li belediyedeki rüşvet çarkında yeni gelişme! Tutuklu başkanın gelini adli kontrolle serbest bırakıldı
Gündem

CHP'li belediyedeki rüşvet çarkında yeni gelişme! Tutuklu başkanın gelini adli kontrolle serbest bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında tu..
İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu
Gündem

İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken Tahran'dan flaş bir hamle geldi. Tahran yönetimi ABD ile müzakereleri durdurdu.
Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı!
Gündem

Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye Genel Başkan olarak dönmesinin ardından korsan genel başkan sıfatıyla kendisini CHP Grup Başkanı seçtiren Özgü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23