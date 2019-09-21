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Hamileler ciğer, işkembe, kokoreç yiyebilir mi?

Hamilelik döneminde anne ve bebeğinin sağlığı açısından annenin nasıl beslendiği oldukça önem taşır. Hamilelerin yemesi veya yememesi gereken şeyler merak edilir. Bunlarda bir kaçı da hamilelerin ciğer, işkembe, kokoreç gibi sakatatları tüketip tüketemeyeceği merak konusu.Hamileler ciğer, işkembe, kokoreç yiyebilir mi? İşte uzmanından yanıtı...

21 Eylül 2019 Cumartesi 20:57
Hamileler ciğer, işkembe, kokoreç yiyebilir mi?

Hamilelik döneminde anne ve bebeğinin sağlığı açısından annenin nasıl beslendiği oldukça önem taşır. Hamilelerin yemesi veya yememesi gereken şeyler merak edilir. Bunlarda bir kaçı da hamilelerin ciğer, işkembe, kokoreç gibi sakatatları tüketip tüketemeyeceği merak konusu.Hamileler ciğer, işkembe, kokoreç yiyebilir mi? İşte uzmanından yanıtı...

Hamileler ciğer, işkembe, kokoreç yiyebilir mi?

Hamilelerin uzak durması gereken yiyecekler neler? Hamilelikte sakatat yenir mi? Gebelik döneminde doğru beslenmenin önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri Kadın Hastalıkları ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Pınar Yalçın Bahat açıkladı.

Gebelikte malum pek çoğumuz farklı yiyecekler yemek isteyebiliyoruz. Özelikle de kültürümüzdeki gibi et ve sakatat türevi (ciğer, böbrek, dil, dalak, uykuluk, işkembe, kelle paça) ürün tüketiminde dikkatli olmak gerekiyor. Hamile kalmadan önce veya gebelik öğrenildikten hemen sonra doktorunuzun önerdiği testleri mutlaka yaptırmalısınız. Bu testler sonucunda, vücudumuzda bazı virüslere karşı koruyuculuk yoksa özellikle sakatat türevi yiyecekleri tüketmemeye özen göstermeli ve bu yiyeceklere çıplak elle dokunmamalıyız (Benzer şekilde koruyuculuk yoksa tüm evcil hayvanlardan da uzak durmamız gerekebilir).

Gebelikte ciğer yenebilir mi?

Ciğer A vitamininden çok zengin olduğu için gebelikdöneminde yoğun tüketimi annede toksik etkilere yol açarak bebeğe zarar verebilir. Ayrıca sakatat türevi besinlerde toksin birikimi de olduğu için gebelik döneminde tüketimi risk yaratır. Alınan toksin ve kimyasallar anne adaylarının ve bebeğin organlarında, farklı dokularında birikerek anne karnında ya da sonrasında hastalıklara neden olabilir. Kelle paça ve işkembe ise bazı bölgelerde, temizlik sürecindeki aşamalarda kimyasal kullanılarak beyazlatıldığı için hem hamile kadınlar hem de fetüs için çok tehlikeli olabilir. Temiz ve sağlıklı ortamlarda yetiştirildiğinde vitamin ve proteinden zengin olan bu besinler mümkünse gebelik döneminde tüketilmemeli, sonraki dönemde güvenilir ortamlardan alınarak yenmelidir.

Fermente et ürünleri yenebilir mi?

Şarküteri ürünlerinin de gebelikte tüketilmesi önerilmez. Özellikle sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri sağlıklı yaşam menümüz içinde hiçbir dönemde yer almamalıdır. Bunların içlerinde koruyucu ve kimyasal maddeler yüksek oranlarda bulunur. Pastırma ve sucuk gibi diğer fermente ürünlerin tüketimine sınırlı olarak, güvenilir etlerden yapıldığını düşündüğümüz firmalardan temin etmeliyiz. Bu ürünlerde de bulunan çeşitli koruyucu ürünler anne ve bebeksağlığı için önerilmemektedir. Çiğ et içeren, çiğ köfte, suşi ve benzeri ürünlerin tüketilmesi gebelikte önerilmez. Kokoreç tüketilmesi de benzer şekilde anne adaylarına virüs bulaşmasına ve aşırı toksin alımına sebep olabileceği için önerilmez. Gebeliğinizi huzurlu ve sağlıklı geçirmek için bol bol temiz sebze, meyve ve et ürünleri tüketmeye özen göstermeliyiz.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 20:57
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