Hamile yastığı kullanmak faydalı mıdır?

Gebeliğin ilerleyen aylarında karnın büyümesiyle birlikte hareket güçlükleri yaşanır. Hamilelikten önce hızlıca yürüyen kadınların birçoğu son aylarda daha ağır hareket etmeye başlar. Hamile kadınların neredeyse hepsinde gece uykusu bir kabustur. Büyüyen karnın yanı sıra ağrılar ve hareket kısıtlılığı deliksiz bir uykunun imkansızlaşmasına yol açar.

Uyku önemli

Gece uykusu alamayan bir gebe ise bir hayli gergindir. Bu nedenle aşırı kiloların sebep olduğu uykusuzluktan basit bir yöntemle kurtulabilirsin. Yapmanız gereken tek şey kendi bedeninize uygun hamilelik yastığını satın almak.

Hamilelik yastığı kullanmanın avantajları nelerdir?

Kan dolaşımını rahatlatır

Uzmanlar gebelik boyunca hanımların yan yatmasını önerir. Bu uyku şekli kan dolaşımını kolaylaştırır. Hamile yastığı ile hem konforlu hem sağlıklı bir uyku çekmiş olursunuz.

Ağrıları ortadan kaldırır

Gebelik döneminde alınan kilolar ve vitamin eksikliği özellikle uyku sırasında kas ve eklem ağrılarına yol açar. Siz de böyle ağrılar çekiyorsanız, vakit kaybetmeden bir hamile yastığı edinin. Elbette, uzmanınızın önerdiği takviyeleri de kullanın.

Dinlenmenize yardım eder

Hamileyken sağa sola dönmek son derece zordur. Fazla kilonuz varsa gebelik boyunca sağa sola dönerken bir hayli zorlanırsınız. Hatta yan yatsanız bile canınız fazlasıyla yanar. Bu nedenle konforlu bir uyku için hamile yastığı fazlasıyla işinize yarayacaktır.