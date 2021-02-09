Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itmiş!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2,5 yıl önce kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya ittiği suçlamasıyla tutuklanan eşi Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Olay, 19 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi. Semra Aysal, eşiyle birlikte gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gönderildi. Aysal'ın düştüğü yere inen ekiplerinin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal’ın cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında eşini iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Hakan Aysal, geçtiğimiz kasım ayında tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Aysal’ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği belirtilen Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.