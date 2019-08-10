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Hami Aksoy: FETÖ Brezilya için de tehdit oluşturmaya devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya'nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir." dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:01
Hami Aksoy: FETÖ Brezilya için de tehdit oluşturmaya devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade edilmesi talebinin Brezilyatarafından reddi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Terör örgütü FETÖ'nün, sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için ortak bir tehdit olduğunu vurgulayan Aksoy, "FETÖ, faaliyetlerini sürdürdüğü her ülke için olduğu gibi Brezilya'nın da güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, terörün her türlüsüyle kararlı ve samimi mücadele gösteren Türkiye'nin, aynı tavrı müttefiklerinden ve uluslararası toplumdan da beklediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, FETÖ ile mücadele ülkemiz için olduğu kadar Brezilya için de önemli ve öncelikli olmalıdır. Ülkemizin Brezilya hükümeti ile başta FETÖ olmak üzere, terörizmle mücadele konusundaki iş birliğini sürdürmeye ve artırmaya yönelik gayretleri devam edecektir. Brezilya'nın da bu konuda aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:01
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