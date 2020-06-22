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Biyografi

Hamdi Gezmiş kimdir? Hamdi Gezmiş Deniz Gezmiş'in neyi olur?

Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Peki Hamdi Gezmiş bir dönem İETT işletmeleri genel müdürlüğü'nde müfettiş olarak görev yaptı. Peki Hamdi Gezmiş kimdir? Hamdi Gezmiş kaç yaşındaydı? İşte Hamdi Gezmiş hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 08:38:00 - 2020-06-22 08:39:02
Hamdi Gezmiş kimdir? Hamdi Gezmiş Deniz Gezmiş'in neyi olur?

Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş 68 yaşında vefat etti. Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hamdi Gezmiş'in ölüm haberini ağabeyi Bora Gezmiş duyurdu. Peki Deniz Gezmiş kaç kardeş, Hamdi Gezmiş nereli? 

Hamdi Gezmiş kimdir?

1952 yılında Erzurum'da doğdu.1973 yılında istanbul iktisadi ve ticari ilimler akademisi iktisat maliye bölümünü bitirdi. 1974-1977 yılları arasında istanbul üniversitesi iktisat fakültesi'nde doktora programına devam etti. 1978-1983 yılları arasında İETT işletmeleri genel müdürlüğü'nde müfettiş olarak görev yaptı. 1983 yılından 1999 yılına kadar serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştı.

 

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