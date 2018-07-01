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'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki

"Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar" diyen Kabe imam Sudeysi yine skandal sözler sarf edince, Cezayirli bir Müslüman cami çıkışında sert tepki gösterdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:41
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki

Daha önce, “Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar” diyerek dünya Müslümanlarının tepkisini çeken Abdurrahman Sudeysi, yine skandal sözler sarf etti.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir camide konuşan kabe imamı Abdurrahman Sudeysi, Suudi Arabistan ve Amerika'nın dünyanın güvenliği ve istikrarı için öncülük ettğini belirterek Suudi Arabistan Kralı ile ABD Başkanı Donald Trump'a dua etmeyi de ihmal etmedi.

"EY AMERİKA'NIN KÖLESİ"

Bu sözlerin ardından camiden ayrılmaya hazırlanan Sudeysi'ye, Cezayirli bir vatandaş,"Yemen'deki ve Katar'daki kardeşlerimizi abluka altına alırken nasıl olur da bize güvenden bahsedersiniz? Cezayir, Mısır ve Türkiye'deki darbeleri nasıl desteklediniz? Ey sarayın alimleri, siz ahiret gününde bu duruşunuzdan sorumlu tutuklacaksınız. Bugün bize laf söyleme. Size itaat yok. Ey Amerika'nın kölesi. Bizler özgürlük ve güvenliği biliyoruz. Çünkü topraklarımız özgürlük ve güvenliğin topraklarıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 09:41
  1. kabe imamı
  2. ABD
  3. suudi arabistan
  4. Abdurrahman Sudeysi

YORUM YAZ

  • GaziGazi4 sa önce
    Adam haklı, ABD yönetiyor, Suudi'lerde ABD'nin peşkirciliğini yapıyor.
  • MusaMusa2 sa önce
    Bunlar ... cocugunun daniskasi.
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    BU İMAM DEĞİL ABD PAPAZI, ARAŞTIRIN FGÜLEN İN AYNISIDIR. MÜSLÜMAN ÜLKELERİN HEPSİNDE BU TÜR ABD PAPAZLARI VAR? SON KALE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE BAŞIMIZA PAPAZ GETİRİYORLARDI PATLADILAR. 15 TEMMUZ DA PAPAZ PROJESİ PATLADI.
  • OrhanOrhan5 sa önce
    Ağzına sağlık Cezayirli Kardeşim. Keşke bizde görüp bir çift laf etsek O imam müsveddesine...
  • HarunHarun1 sa önce
    Bu imam yuregi yetiyorsa gitsin new yorkta boyle birsey konussun bizde inanmazsak essek olup aniralim hadi new yorkta bir sokakta bu laflarini soyle...soylede bir kemiklerini kirsinlar sen kim amerikayla birlikte dunyayi yonetmek kim kole sen onlarin gozunde iki para etmez pis bir arapsin
  • HACIHACI4 sa önce
    Yazıklar olsun sana ve senin gibi kitabı dünya menfaatine satan şeref yoksunlarına.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi6 sa önce
    Kabe imami yukaridaki kuklalara yag cekmesi normal bizdeki kuklalar gibi Ama allahinda bir hesabi var oldugunu biliyorlar Ama bir musluman gibi dik duramiyorlar onun icin bu haldeler cezayirli ne yapsin inanin butun islam ulkelerindeki musluman kardeslerimiz ayni dusunceye sahiptir cok arkadaslarim var anlatiyorlar Ama birsey yapamiyorlar dedikleri tek sey bizde bir erdogan olsa umutlari erdogan simdi anladinizmi erdogana saldiran arap kuklari ve avrupa ulkesinin yöneticileri ve anlayin uyuyorsaniz uyanin yok domates yok patates sogan fiatlari yaygarasi yapanlar
  • KürtogluKürtoglu2 sa önce
    Sapik vehhabiler,bunlarda beyin yok..
  • TÜRKOTÜRKO49 dk önce
    BELLİ.ABD BUNU İYİ BESLEMİŞ.TOSUN GİBİ.
  • KocasolakKocasolak6 sa önce
    Allahıma sonsuz hamd olsun, böyle CESUR müslümanlar olduğu sürece kıyamete kadar İSLAM ( barış ) hakim olacak.
  • ali oylumali oylum3 sa önce
    Allah (c.c) Cezayirli kardeşimizden razı olsun.Sudeysi gibi belamlardan kurtulmayı nasip etsin.
  • AhmedAhmed5 sa önce
    Size daha once soyle dogum gibi Bunlar hepsi yahudi kokenliSiz zannetmeyiniz ki ingilizler coldeki araplari alip Kiral yaptilar.
  • Sùlūmen amcaSùlūmen amca5 sa önce
    Sen hoca falan değilsin.ha fetö iti.ha sen.allah belani versin.kabe carpsin seni.ve sen gibileri.
  • fatih mehmet fatih mehmet 1 sa önce
    şunun haline bak.. abd tavuğunu yiye yiye şişmiş.. siyonist uşağı
  • saddisaddi4 sa önce
    Ahmaklar (hem akılsız hem aptal olanlar) müslümanlardan çıkarken; akılsız zekiler batıdan çıkıyor. Hem akıllı hem zeki olan zaten dünya ile irtibatını kesmiş oluyor ve her ülkeden çıkabiliyor. Anlayabilene aşk olsun
  • H.Mustafa NARH.Mustafa NAR5 sa önce
    Bu değerli adamı getirip Erdoğan'a danışman yapmalı..
  • DalmanDalman56 dk önce
    Şeytan kılıklı herif.su itin arkasında namaz kılıyor türkler.tuuuh.itoglu it abd ile saudi dünyayı yonetiyormus! öküz.
  • Mahmut ŞensözlüerMahmut Şensözlüer3 sa önce
    KABE İMAMI ALLAHIN VE BÜTÜN ALAMİN LANETİ ÜZERİNE OLSUN AMİN
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