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Hamburg, Berkay Özcan'ın golüyle tur atladı

Almanya Kupası 3. turunda Hamburg, Berkay Özcan’ın attığı golle Nürnberg'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi- Borussia Dortmund, eski milli futbolcu Nuri Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen'e penaltı atışları sonucu 4-2 yenilerek elendi

06 Şubat 2019 Çarşamba 02:09
Hamburg, Berkay Özcan'ın golüyle tur atladı

BERLİN (AA) - Almanya Kupası 3. turunda Almanya İkinci Ligi takımlarından Hamburg, sahasında Nürnberg'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Volkspark Stadı'nda oynanan Hamburg-Nürnberg karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Hamburg 54. dakikada milli futbolcu Berkay Özcan’ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Almanya Kupası’nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Hamburg'un bu sezon devre arasında Stuttgart takımından transfer ettiği Berkay Özcan böylelikle mavi-beyazlı ekip için ilk golünü kaydetti.

- Borussia Dortmund elendi

Diğer bir müsabakada Borussia Dortmund evinde, Werder Bremen karşısında normal süresi 1-1, uzatmalar da 3-3 berabere biten karşılaşmada penaltı atışları sonuncu 4-2 mağlup oldu ve Almanya Kupası'na veda etti.

Signal İduna Park’ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 5. dakikada Milot Rachica ve 45. dakikada Marco Reus’un attığı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Uzatmaya giden maçta Borussia Dortmund’un bu bölümdeki gollerini 105. dakikada Christian Pulisic ve 113. dakikada Achraf Hakimi attı.

Werder Bremen de 108. dakikada Claudio Pizarro ve 119. dakikada Martin Harnik ile iki gol bularak uzatma bölümü 3-3 berabere tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Borussia Dortmund, 4 penaltıdan 2'sini gole çevirdi. Werdern Bremen ise 4 penaltıdan 4'ünü filelere göndererek çeyrek finale çıktı.

Werder Bremen ekibinde ilk 11’de sahaya çıkan eski milli futbolcu Nuri Şahin 76 dakika oyunda kalırken, ev sahibi takımda ise Ömer Toprak 120 dakika forma giydi.

- Heidenheim ve Paderborn da çeyrek finalde

Öte yandan Bayern Leverkusen'i 2-1 mağlup eden Heidenheim ve Duisburg’u 3-1 yenen Paderborn da Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 02:09
  1. 3. tur
  2. Almanya Kupası
  3. Berkay Özcan
  4. Borussia Dortmund
  5. Hamburg
  6. Werder Bremen

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