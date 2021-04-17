HAMAS'tan ümmete Mescid-i Aksa çağrısı: İslami mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye davet ediyoruz

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) Sözcüsü el-Kanu, siyionist işgal rejiminin Mescid-i Aksa’ya ve Kudüslülere dönük artan saldırı ve hak ihlallerine sert tepki gösterdi.

Filistin halkına seslenen el-Kanu, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etme, burada bulunmaya özen gösterme ve Allah yolunda ribatta bulunma çağrısında bulundu.

El-Kanu, “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte işgalcilerin, Mescid-i Aksa'ya ve burada ibadet edenlere karşı ırkçı saldırılarını artırması, yeni bir statüyü dayatmanın yanı sıra Aksa ve burada yer alan dini şiarları hedef alan siyonist planları uygulamaya yönelik çaresiz bir girişimdir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, işgalcilerin, Ramazan ayının ilk günlerinde Mescid-i Aksa’ya baskın yaparak namaz kılan veya itikafa giren onlarca Filistinliyi alıkoyması, Kudüslülerin Aksa’ya girişini engellemek amacıyla Aksa’nın girişlerine yeni demir bariyerler yerleştirmesi ve hoparlörlerin kablosunu kesip ezanları susturmasının Filistin halkına karşı saldırganlık politikalarının devam ettiği anlamına geldiği kaydedildi.

el-Kanu, bu tür eylemlerin, Filistinlilerin ibadet haklarının ihlal edildiğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.