  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya HAMAS'tan ümmete Mescid-i Aksa çağrısı: İslami mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye davet ediyoruz
Dünya

HAMAS'tan ümmete Mescid-i Aksa çağrısı: İslami mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye davet ediyoruz

HAMAS Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, Filistin halkını, işgal rejimi ile siyonist yerleşimcilerin saldırılarına karşı Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 07:21:00 -
HAMAS'tan ümmete Mescid-i Aksa çağrısı: İslami mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye davet ediyoruz

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) Sözcüsü el-Kanu, siyionist işgal rejiminin Mescid-i Aksa’ya ve Kudüslülere dönük artan saldırı ve hak ihlallerine sert tepki gösterdi.

Filistin halkına seslenen el-Kanu, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etme, burada bulunmaya özen gösterme ve Allah yolunda ribatta bulunma çağrısında bulundu.

El-Kanu, “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte işgalcilerin, Mescid-i Aksa'ya ve burada ibadet edenlere karşı ırkçı saldırılarını artırması, yeni bir statüyü dayatmanın yanı sıra Aksa ve burada yer alan dini şiarları hedef alan siyonist planları uygulamaya yönelik çaresiz bir girişimdir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, işgalcilerin, Ramazan ayının ilk günlerinde Mescid-i Aksa’ya baskın yaparak namaz kılan veya itikafa giren onlarca Filistinliyi alıkoyması, Kudüslülerin Aksa’ya girişini engellemek amacıyla Aksa’nın girişlerine yeni demir bariyerler yerleştirmesi ve hoparlörlerin kablosunu kesip ezanları susturmasının Filistin halkına karşı saldırganlık politikalarının devam ettiği anlamına geldiği kaydedildi.

el-Kanu, bu tür eylemlerin, Filistinlilerin ibadet haklarının ihlal edildiğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Didem Arslan Yılmaz’ın programın isyan ettiler! Masumlar Apartmanı değil gerçek
Medya

Didem Arslan Yılmaz’ın programın isyan ettiler! Masumlar Apartmanı değil gerçek

Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’ın programında bir muhabir çöple dolu evde zor anlar yaşadı. İzleyenleri adeta isyan ettiren çöp e..
AYM'nin Kur'an kurslarını yasaklamasının ardından Türkiye'den 'KKTC' adımı!
Siyaset

AYM'nin Kur'an kurslarını yasaklamasının ardından Türkiye'den 'KKTC' adımı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili kararına ilişkin, "..
CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek
Siyaset

CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek

CHP zihniyeti KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına yönelik karara destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İslam ile bir p..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay