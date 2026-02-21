HAMAS'tan uluslararası topluma acil çağrı!

HAMAS, Lübnan’daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı’na yönelik işgal rejiminin saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma “acil önlem” çağrısında bulundu.

HAMAS, Lübnan’daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı’na yönelik işgal rejiminin saldırılarını sert sözlerle kınadı.

HAMAS tarafından yapılan yazılı açıklamada, binlerce mülteci ve yoğun sivil nüfusun yaşadığı bir kampa düzenlenen saldırının “tehlikeli bir tırmanış” olduğu belirtilerek, bunun uluslararası yasa ve normlara açık bir saygısızlık anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, “Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı’na yönelik israilin acımasız saldırısını kınıyoruz ve binlerce mültecinin ve yoğun sivil nüfusunun yaşadığı bir kampa yönelik saldırının tehlikeli bir tırmanış ve tüm uluslararası yasa ve normlara açık bir saygısızlık olduğunu, işgal hükümetinin saldırganlığının kapsamını genişletme ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı bozma konusundaki ısrarını yansıttığını teyit ediyoruz.” denildi.

İşgal rejiminin saldırılarının sorumlusu olduğunun altı çizilen HAMAS açıklamasında, “İşgalci hükümeti saldırının sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz ve uluslararası toplumu, Arap ve İslam ülkelerini siyasi ve hukuki sorumluluklarını üstlenmeye, bu saldırıları durdurmak, işgalcileri suçlarından dolayı hesap vermeye zorlamak ve halkımızı her yerde korumak için acil önlem almaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Siyonist rejim Ramazanda da saldırdı: 10 şehit, onlarca yaralı var!

Müslümanların dağınıklığından güç bulan siyonist rejim, ateşkeslere ve uluslararası çağrılara rağmen saldırılarını Ramazan ayında da sürdürdü.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Riyak, Bednayel, Kasr Nebha ve Temnin ovaları savaş uçaklarının hedefi oldu.

Yerel kaynaklara göre Riyak beldesinde karayolu üzerindeki bir bina düzenlenen hava saldırısıyla tamamen yıkıldı.

Saldırılarda 10 kişi şehit olurken, en az 25 kişi de yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Siyonist rejim, vurulan binanın Hizbullah'a ait olduğunu iddia etti. Ancak bölge halkı ve yerel yetkililer, saldırının sivil alanları hedef aldığını ve büyük yıkıma yol açtığını aktardı.

Öte yandan işgalci uçaklar, Sayda kenti yakınlarındaki Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı'nı da hedef aldı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda kamp içindeki Hittin Mahallesi'nde bulunan ve gıda dağıtımı için kullanılan bir bina vuruldu.

Saldırı sonucu maddi hasar meydana gelirken çok sayıda kişi yaralandı.

Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren siyonist rejim, 27 Kasım 2024'te ilan edilen ateşkese rağmen ihlallerine devam ediyor.

Son saldırılar, Ramazan ayında dahi sivillerin hedef alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.