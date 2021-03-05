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Dünya Hamas'tan Türkiye açıklaması
Dünya

Hamas'tan Türkiye açıklaması

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:27:00 -
Hamas'tan Türkiye açıklaması

Hamas, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da olduğu 11 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Ebu Zuhri, "Şehit yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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