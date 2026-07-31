HAMAS'tan Trump'a: 'Hiçbir adım atmayacağız!'

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, siyonist israilin anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendilerinin de direnişin silahı bırakmasına ilişkin taslak konusunda "hiçbir adım atmayacaklarını" belirtti.

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki müzakere ve anlaşma taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın "Filistin halkının haklarını korumaya yönelik milli hedeflerine bağlı kalmayı sürdürdüğünü" vurgulayan Hamad, "işgal güçleri (israil) anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe, direnişin (Hamas) silahı (bırakması) hakkında hiçbir adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

Hamad, silah konusunun tek başına ele alınamayacağını, siyonist israilin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi diğer ana konularla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

İşgalci israilin anlaşmaya uymasının şart olduğunu belirten Hamad, israil tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda kendilerinin de herhangi bir adım atmayacağını yineledi.

Hamad, israilin Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 500 ihlal gerçekleştirdiğini söyleyerek, "israil, kalleşlik ve öldürme üzerine kurulu saldırgan bir devlettir, bu yüzden anlaşmaya uymadı." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin haydut Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca israilin Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini belirtmişti.