  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Bahreyn'deki ABD üssünü İHA'larla vurdu Cem Küçük gözaltına alındı İngiliz basını: Netanyahu’nun tutuklama kararını geciktirmek için taciz suçlamasını devreye soktular Avrupa’ya erken veda etti! Başakşehir’e Finlandiya’da ağır darbe Ravutoğlu, çalışanlara sordu! "Siz daha gitmediniz mi?" Tarihi eserleri evinde saklıyormuş! Sikkeden kılıca tam 63 eser ele geçirildi ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı! Hürmüz Boğazı hedef alındı Vatandaşa IBAN atmışlardı! Özgür Özel’in 24 saatte ne kadar topladığı belli oldu Özgür Özel'in Abdest Görüntüleri, Yapıcıoğlu'nun "Din İstismarı" Eleştirilerini Yeniden Gündeme Getirdi Ahbap soruşturmasında şok kirli trafik deşifre oldu! Haluk Levent ve ekibinin skandalları patladı!
Dünya HAMAS'tan Trump'a: 'Hiçbir adım atmayacağız!'
Dünya

HAMAS'tan Trump'a: 'Hiçbir adım atmayacağız!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
HAMAS'tan Trump'a: 'Hiçbir adım atmayacağız!'

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, siyonist israilin anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendilerinin de direnişin silahı bırakmasına ilişkin taslak konusunda "hiçbir adım atmayacaklarını" belirtti.

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, siyonist israilin anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendilerinin de direnişin silahı bırakmasına ilişkin taslak konusunda "hiçbir adım atmayacaklarını" belirtti.

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki müzakere ve anlaşma taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın "Filistin halkının haklarını korumaya yönelik milli hedeflerine bağlı kalmayı sürdürdüğünü" vurgulayan Hamad, "işgal güçleri (israil) anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe, direnişin (Hamas) silahı (bırakması) hakkında hiçbir adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

Hamad, silah konusunun tek başına ele alınamayacağını, siyonist israilin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi diğer ana konularla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

İşgalci israilin anlaşmaya uymasının şart olduğunu belirten Hamad, israil tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda kendilerinin de herhangi bir adım atmayacağını yineledi.

Hamad, israilin Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 500 ihlal gerçekleştirdiğini söyleyerek, "israil, kalleşlik ve öldürme üzerine kurulu saldırgan bir devlettir, bu yüzden anlaşmaya uymadı." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin haydut Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca israilin Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini belirtmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23