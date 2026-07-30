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Yaşam O ilimizde yaşayanlar dikkat! Balya bağlamak ve açık alanda ateş yakmak yasaklandı
Yaşam

O ilimizde yaşayanlar dikkat! Balya bağlamak ve açık alanda ateş yakmak yasaklandı

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O ilimizde yaşayanlar dikkat! Balya bağlamak ve açık alanda ateş yakmak yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, artan anız ve orman yangını riski sebebiyle 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yeni tedbirler aldı.

Tekirdağ’da yüksek yangın riski nedeniyle il genelinde kısıtlama kararı alındı.

 

Tekirdağ Valiliği, anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yasaklama kararları alındığını duyurdu. Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde 31.07.2026 - 03.08.2026 tarihleri arasında meteorolojik verilere dayanılarak anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla balya makinalarının saat 12.00 ila 20.00 arasında biçilmiş hububat alanlarında balya bağlamaları yasaklanmıştır. Bu saatler arasında balya makinası çalışması halinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca gerekli işlemler uygulanacaktır. Söz konusu meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla ilgili tarih aralığında her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması, açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak vb. yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetin yapılması durdurulmuştur" denildi.

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