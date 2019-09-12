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Hamas'tan Netanyahu'nun "ilhak" vaadine karşı harekete geçme çağrısı

12 Eylül 2019 Perşembe 23:33
Hamas'tan Netanyahu'nun "ilhak" vaadine karşı harekete geçme çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine karşı acilen bölgesel ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine karşı acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Rişk, "İşgalcilere hadlerinin bildirilmesi için Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ile bölgeden ve diğer ülkelerinin harekete geçmelerine ihtiyacımız var. Düşman (İsrail), kınama ifadelerinin yetmediği ve yeterli olmadığı yeni bir yayılma aşamasına hazırlanıyor." ifadelerine yer verdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere pazar günü olağanüstü toplanma kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 23:33
  1. Hamas
  2. ilhak vaadi

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