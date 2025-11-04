Hamas’tan net tavır! Türkiye gelirse yönetimi devrederiz

Terörist İsrail’in ateşkese rağmen soykırımı azaltarak devam ettiği Gazze Şeridi’nde Türkiye’nin etkisi her geçen gün artarken Arap basınından dikkat çeken bir haber geldi... Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) El Ayn gazetesi, Türk hükümetinin son dönemdeki eylemlerinin Hamas’ın ateşkese sadık kalacağına işaret edebileceğini, Türklerin ise Gazze’de nüfuz kazanmaya çalıştığını belirtti.

El Ayn, Türkiye’nin Hamas’ın Gazze’de iktidarı devredebileceği sinyalini verdiğini bunu da Türk askerinin orda bulunmasıyla olacağını bildirdi. Habere göre; Ankara, Gazze’de daha büyük bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Bu girişim kapsamında, Gazze’nin gelecekteki yönetimi ve yeniden inşası konularını görüşmek üzere İstanbul’da bir toplantı düzenledi. Zirvede, Gazze için oluşturulması beklenen uluslararası istikrar gücü de ele alındı. Habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkelerin “Gazze’de uluslararası bir istikrar gücü kurulması için BM Güvenlik Konseyi’nden yetki alma konusunda hâlâ çalıştıklarını ve çerçeve tamamlandığında herhangi bir asker konuşlandırmasına karar vereceklerini” söyledi.

İsrail Jeruselam Post gazetesinin El Ayn’ı kaynak göstererek yaptığı haberde de İstanbul’da Gazze için bir araya gelen Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya’nın barış gücüne ilişkin “çerçeve tamamlandıktan sonra herhangi bir asker konuşlandırılmasına karar verecekler” ifadesi kullanıldı.

HAMAS, TÜRKİYE’Yİ İSTİYOR

Fidan, toplantının sonunda, Hamas’ın Gazze yönetimini Filistinliler tarafından oluşturulacak bir komiteye devretmeye hazır olduğunu açıkladı. Burada yönetim devrenin Hamas’ın Türkiye’nin asker bulundurma şartıyla ilişkili olduğu da ifade edildi. Hamas, ateşkes ve rehine görüşmeleri sürecinden beri Türk askerinin Gazze’deki uluslararası güvenlik gücünde yer almasını talep ediyor.

İsrail’in Türkiye’nin Gazze’de bulunmasına şiddetle karşı çıktığı bir dönemde Hamas da Amerika’yla yaptığı gizli görüşmelerde “Türk askerinin Gazze’de bulunmasını şartını koşuyor. Ve yönetimi bu durumda bir Filistinli idareye devredebileceğini” belirtiyor.

İSRAİL, TÜRKİYE OLURSA SALDIRMAZ

Hamas’a göre Türkiye, Gazze’de bulunursa İsrail’in ateşkes ihlali daha sınırlı olur ve bölgedeki tüm silahlı gruplar da Türk askerinin varlığını kabullenir.

İsral sitesi haberinin devamında şu ifadelereri kullandı: “Türkiye, Gazze’de daha geniş bir rol üstlenmek ve oradaki çeşitli konularda ilerleme kaydedilmesini istiyor. Ayrıca Hamas’ın ateşkese uyduğuna inanıyor. Türkiye ve Katar’ın yakın müttefikler olduğunu ve her ikisinin de geçmişte Hamas’a ev sahipliği yapıp onunla birlikte çalıştığını unutmamak önemlidir. Bu durum, Ankara ve Doha’nın Gazze’de öncü rol oynayıp oynamadığı konusunda endişelere yol açmaktadır.”