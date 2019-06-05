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Hamas'tan kritik uyarı! 'Uluslararası komplo'

Bayram namazı hutbesini okuyan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu 'uluslararası komplo' konusunda uyarıda bulundu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:12
Hamas'tan kritik uyarı! 'Uluslararası komplo'

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu 'uluslararası komplo' konusunda uyardı.

Gazze'nin doğu sınırı yakınında Filistinli grupların yöneticileri ve binlerce Gazzelinin katılımıyla kılınan bayram namazı hutbesini okuyan Hayye, Filistin davası, Mescid-i Aksa, Kudüs kenti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının ve uluslararası bir komployla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

"Sadece Filistin değil"

Arap ve İslam ülkelerinin içinde bulunduğu karmaşık şartlar nedeniyle Filistin davasını tasfiye çabalarının her geçen gün arttığını belirten Hayye, "Arap ve Müslüman milletler geçmişte olduğu gibi bugün de Filistin davasını öncelikli meseleleri olarak görüyor ve onu savunuyor. Mücadele ve direnişlerini sürdürebilmeleri için halkımıza maddi yardım ve silah desteği veriyorlar" dedi.

Hazırlanan komplo konusunda uyarıda bulunan Hayye, bunun sadece Filistin'i değil, tüm Arap ve İslam ülkelerini hedef alacağını kaydetti.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini ve liderlerini topraklarında ağırlamasını esefle karşıladıklarını ifade eden Hayye, Filistin davasının içinden geçtiği şartların, ulusal birliği sağlamayı hiç olmadığı kadar zorunlu hale getirdiğini vurguladı.

Hayye, herhangi bir şart öne sürmeksizin birlik için ellerini uzattıklarını aktardı.

Filistin daha önce Şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmediğini, bu nedenle bayramın ilk gününün bugün olacağını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:12
  1. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye
  2. Filistin
  3. Filistinli tutuklular
  4. Mescid-i Aksa
  5. Filistin davası
  6. Arap
  7. İslam

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