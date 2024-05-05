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Dünya Hamas'tan katil İsrail'e Refah tehdidi
Dünya

Hamas'tan katil İsrail'e Refah tehdidi

Yeniakit Publisher
2024-05-05 01:32:00 -
Hamas'tan katil İsrail'e Refah tehdidi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesi halinde ağır bir yenilgi alacağını söyledi.

Rişk'in konuya ilişkin açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.

Rişk, açıklamasında, "Bizi Refah'a kara harekatı düzenlemekle tehdit ediyorlar, biz de onları başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili Rişk'in açıklaması, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaşmasından kısa süre sonra geldi.

Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin bugün başkent Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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