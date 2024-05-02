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Dünya Hamas'tan ateşkes açıklaması! Cevap bekleniyor
Dünya

Hamas'tan ateşkes açıklaması! Cevap bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-05-02 11:38:01 - 2024-05-02 11:38:00
Hamas'tan ateşkes açıklaması! Cevap bekleniyor

Hamas'ın Mısır'ın ateşkes için arabuluculuk teklifine bugün cevap vermesi bekleniyor.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri devam ediyor. Hamas’ın, Mısırlı arabulucular tarafından sunulan son ateşkes teklifini incelediği ve bugün yanıt vermesi bekleniyor.

Hamas tarafından dün yapılan açıklamada, "Büyük ihtimalle yarın inşallah arabuluculara bir yanıt verilecek" denildi.

GÖRÜŞMELER DE SON DURUM

Mısır medyasından üst düzey bir kaynağın aktardığına göre, İsrail ve Hamas arasında sonuca varılamayan anlaşmazlıkları çözmek için ilgili tüm taraflarla görüşmeler sürüyor.

İsrailli bir yetkili de daha önce İsrail'in, Hamas'ın Gazze'de ateşkes önerisine yanıt vermesi için çarşamba gecesine kadar bekleyeceğini bildirmişti.

Hamas heyeti ise Kahire'de arabulucu Mısır'la görüşmüş, ateşkes teklifine yazılı yanıt vereceğini duyurmuştu.
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İsrail'in ynet haber sitesi, İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonuna 48 ile 72 saat arasında karar vereceğini, ateşkes anlaşması olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı.

İsrail, Refah'ta Hamas tugaylarının bulunduğunu öne sürerek, Filistinli sivillere rağmen operasyon hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ateşkes olsa da olmasa da" İsrail ordusunun Refah'a gireceğini vurguladı.

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