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Dünya Hamas'tan ateşkes açıklaması
Dünya

Hamas'tan ateşkes açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-04 15:25:00 -
Hamas'tan ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ateşkes müzakerelerinin sürdüğünü belirterek, “İlerleme sağladığımız açık. Bazı iyi noktalar var. Ama asıl meseleyi, yani tam ateşkes ve Gazze'den tamamen çekilmeyi konuşuyoruz. Bugün bazı iyi ve olumlu yanıtlar bulmayı umuyoruz” dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin Mısır-Katar arabuluculuğunda Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelerde bugün sona gelinmesi bekleniyor.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan ise Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Hamdan, “İlerleme sağladığımız açık. Bazı iyi noktalar var. Ama asıl meseleyi, yani tam ateşkes ve Gazze'den tamamen çekilmeyi konuşuyoruz. Bugün bazı iyi ve olumlu yanıtlar bulmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı. Hamdan, tartışılan temel unsurlardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla Refah'a gerçekleştirilmesi beklenen kara saldırısı olduğunu söyledi. Hamdan, “Maalesef Netanyahu'dan ateşkes olsa da olmasa da saldırıyı sürdüreceğine dair net bir açıklama geldi. Bu, ateşkes olmayacağı anlamına gelir, bu da saldırının devam edeceği anlamına gelir. En azından onun (Netanyahu’nun) açıklamasının ne anlama geldiğini ve arabulucuların tepkisini tam olarak bilmek istiyoruz. Bizim anlayışımız, ateşkese yönelik herhangi bir başarının Gazze ve Refah'a yönelik saldırıların olmayacağı anlamına gelmesidir” şeklinde konuştu.

"Hamas teklifi kabul ettiğini duyuracak"

Suudi Al-Sharq kanalı ise Hamas'ın önümüzdeki saatlerde ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul ettiğini duyuracağını aktardı. Haberde, Mısır ve Katar ile İsrail-Hamas heyetleri arasında anlaşma kapsamında serbest bırakılacak mahkumlara yönelik yoğun görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Hamas’ın anlaşmanın üçüncü aşamasında ABD'den ateşkes, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasından sonra İsrail'in çatışmayı durduracağına dair söz aldığı iddia edildi.

Mısır medyası ise Kahire'de yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, anlaşmazlık yaşanan konularda fikir birliğine varıldığını aktardı.

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