HAMAS’tan ABD’ye sert tepki! Asılsız, uydurma ve maksatlı

HAMAS tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların, zaten sınırlı olan insani yardımların azaltılmasını meşrulaştırmak ve uluslararası toplumun Gazze’deki sivillere yönelik abluka ve açlığa son verememesini örtbas etmek amacıyla ortaya atıldığı ifade edildi.

HAMAS’ın açıklamasında, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın "’yardım kamyonunun yağmalanması’ iddiasına ilişkin olarak ortaya attığı uydurma iddiaları en sert şekilde kınıyoruz. Bu iddiaların asılsız olduğunu, zaten sınırlı olan insani yardımların azaltılmasını meşrulaştırmak ve uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik abluka ve açlığa son vermedeki başarısızlığını örtbas etmek amacıyla ortaya atıldığını vurguluyoruz. Gazze'deki polis ve güvenlik güçleri, insani yardım konvoylarını güvence altına alma ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama görevlerini yerine getirirken, binden fazla şehit ve yüzlerce yaralı verdi. İşgal güçlerinin çekilmesinin hemen ardından kaos ve yağma sona erdi. Bu durum, işgal güçlerinin bu çeteleri destekleyen ve varlığına eşlik eden kaosu organize eden tek güç olduğunu doğruladı.”

Açıklamanın devamında ise, şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası ve yerel kuruluşların ve yardım konvoylarında görev alan sürücülerin hiçbirinin bu tür bir olay hakkında herhangi bir ihbar veya şikâyette bulunmadığını vurgulamak isteriz. Bu durum, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın dayandığı manzaranın, kuşatma ve desteğin azaltılması politikalarını meşrulaştırmak için uydurulmuş ve düzenlenmiş olduğunu kanıtlamaktadır.”