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Hamas'tan ABD'ye sert tepki!

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Salih el-Aruri hakkında almış olduğu karar, Hamas tarafından tepkiyle karşılandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:32
Hamas'tan ABD'ye sert tepki!

ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül kararı alması, Hamas tarafından şiddetle kınandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin bu adımının, İsrail'in hedeflerine, Filistin halkına yönelik saldırgan ve ırkçı politikalarına hizmet ettiği, İsrail tarafını tuttuğu belirtildi.

Aruri'nin görevini, Filistin halkına hizmet için ulusal vazifesini yapmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile dünya ülkelerine bu karara tepki gösterme çağrısı yapıldı.

5 milyon para ödül verilmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, Aruri ve Hizbullah yöneticilerinden Halil Yusuf Mahmud Harb ile Hişam Ali Tabtabani hakkında bilgi verecek kimselere 5 milyon dolar para ödülü verileceği belirtilmişti.

ABD, 2015 yılında Aruri'yi terör listesine almıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:32
  1. ABD
  2. Hamas

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