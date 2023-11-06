  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

375 milyar dolarlık hedef için 40 proje hazırlandı

Simpsonslar bu kez üstü kapalı yatırım tavsiyesi verdi! O yatırım aracı patladı

Hakan Fidan Blınken'dan 'acil' ateşkes istedi!

Filistin'e destek mitinglerini yasaklayan Fransa'dan alçaklık: Fransa, İsrail karşıtlığını protesto etmek için büyük bir miting hazırlığında

Yavaş yavaş ötmeye başladılar! Dilan ve Engin Polat'ın yeni ifadesi çıktı

2024 KPSS ve YKS tarihleri açıklandı

Ne altın ne dolar ne de euro! Parasını borsada bu hisselere yatıranlar zengin oldu

Cihat Yaycı'dan Hakan Fidan'a acil olarak çağrı: Türkiye Filistin ile hemen bunu yapmalı

Elon Musk bombayı patlattı! Bunu yapacağını duyurdu! Bütün dünya şaşkın

Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?
Medya Hamas'la ilgili skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalışan Habertürk'e tepki yağıyor
Medya

Hamas'la ilgili skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalışan Habertürk'e tepki yağıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:41:00 - 2023-11-06 18:49:35

Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, işgal altındaki toprakları için mücadele eden Hamas'ın eylemlerini 'terör' olarak tanımlayıp İsrail'in bombardımanı için ise 'karşılık' ifadelerini kullandı. Habertürk ekranlarındaki skandal yayına sosyal medyadan tepki yağdı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin-el KassamTugayları işgal altındaki toprakları için 7 Ekim'de İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Kendi vatanlarında yabancı olan, evlerinden zorla çıkarılan, suçsuz yere hapislerde yatan, su kuyuları betonla kapatılan, abluka nedeniyle İsrail'in izin verdiği kadarıyla yetinen Filistinlilerin müdafaa hakkına karşı ise siyonist ordusu Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırmaya başladı.

Habertürk editörü Hamas'a 'terörist' dedi

Gösterdikleri muamele nedeniyle serbest bıraktıkları esirler tarafından bile övgüyle bahsedilen Hamas'la ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kurtuluş ve mücahitler grubu' şeklindeki tanımlaması dünyada yankı bulurken Habertürk skandal bir yayına imza attı.

Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, Hamas’ın işgalci İsrail’e karşı yaptığı saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirip İsrail'in sivil katliamını ise 'karşılık' olarak tanımladı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Habertürk ekranlarındaki skandal yayına sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar, Habertürk'e 'Haddini bil' diyerek özür dilemesi için çağrıda bulundu.

Hamas’ı tünellerde gazla öldürebiliriz
Hamas’ı tünellerde gazla öldürebiliriz

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas’ı tünellerde gazla öldürebiliriz

Hamas’tan şaşkına çeviren hamle! İsrail, resmen apışıp kaldı! Tüm dünya şokta
Hamas’tan şaşkına çeviren hamle! İsrail, resmen apışıp kaldı! Tüm dünya şokta

Dünya

Hamas’tan şaşkına çeviren hamle! İsrail, resmen apışıp kaldı! Tüm dünya şokta

İhsan Şenocak Hoca mücahidlerin başkomutanı Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi!
İhsan Şenocak Hoca mücahidlerin başkomutanı Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi!

Gündem

İhsan Şenocak Hoca mücahidlerin başkomutanı Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi!

İsrail, Hamas lideri Heniyye'nin evini hedef aldı!
İsrail, Hamas lideri Heniyye'nin evini hedef aldı!

Dünya

İsrail, Hamas lideri Heniyye'nin evini hedef aldı!

Hamas’tan açıklama: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur
Hamas’tan açıklama: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur

Gündem

Hamas’tan açıklama: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur

Erdoğan Hamas’a destek verdi! Avrupa kudurdu Türkiye'nin NATO’daki varlığına tahammül edemeyiz
Erdoğan Hamas’a destek verdi! Avrupa kudurdu Türkiye'nin NATO’daki varlığına tahammül edemeyiz

Gündem

Erdoğan Hamas’a destek verdi! Avrupa kudurdu Türkiye'nin NATO’daki varlığına tahammül edemeyiz

İran ve Hamas arasında kritik temas! Hamaney'den cesaretlendiren açıklama
İran ve Hamas arasında kritik temas! Hamaney'den cesaretlendiren açıklama

Dünya

İran ve Hamas arasında kritik temas! Hamaney'den cesaretlendiren açıklama

Son dakika! Gazze İçişleri Bakanlığı: Tam 1 milyon 600 bin kişi...
Son dakika! Gazze İçişleri Bakanlığı: Tam 1 milyon 600 bin kişi...

Gündem

Son dakika! Gazze İçişleri Bakanlığı: Tam 1 milyon 600 bin kişi...

İletişim hatlarının kesildiği Gazze'de yoğun bombardıman!
İletişim hatlarının kesildiği Gazze'de yoğun bombardıman!

Gündem

İletişim hatlarının kesildiği Gazze'de yoğun bombardıman!

Son dakika... Katil İsrail'den Gazze açıklaması
Son dakika... Katil İsrail'den Gazze açıklaması

Dünya

Son dakika... Katil İsrail'den Gazze açıklaması

Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı! 24 saat süre tanıdılar
Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı! 24 saat süre tanıdılar

Gündem

Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı! 24 saat süre tanıdılar

Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı! 24 saat süre tanıdılar
Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı! 24 saat süre tanıdılar

Gündem

Gazze'de 'Ebu Cendel'in Oğulları' Mahmud Abbas'a baş kaldırdı! 24 saat süre tanıdılar

Evlere şenlik Gazze mesajı! Blinken hikaye anlattı
Evlere şenlik Gazze mesajı! Blinken hikaye anlattı

Dünya

Evlere şenlik Gazze mesajı! Blinken hikaye anlattı

DMM'den İsrail yanlılarının 'Gazze'de ölü taklidi' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail yanlılarının 'Gazze'de ölü taklidi' iddialarına yalanlama

Gündem

DMM'den İsrail yanlılarının 'Gazze'de ölü taklidi' iddialarına yalanlama

{relation id:1802518 slug:'son-dakika-gazze-icisleri-bakanligi-tam-1-milyon-600-bin-kisi'}

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ercan

Kahbe dölü

Salih

Filistinlinin malına canına gasp eden alçak terör örgütü İsrail'e sahip çıkan soysuzlar bu topraklarda var
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23