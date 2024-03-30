Hamas'a 'terör örgütü' diyen Özgür Özel'den yeni skandal: Soykırımcı İsrail'i akladı, suçu Filistin'e attı!

Soykırımcı İsrail Filistinlilere dünyanın gözü önünde ölüm yağdırıyor. Masum halka kıyım düzenleyen siyonist zihniyete başta ABD olmak üzere Batı destek çıkarken; Türkiye'de de ana muhalefetin lideri Özgür Özel Hamas'a, Netanyahu ağzı ile 'terör örgütü' nitelemesi yapmaktan geri durmuyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İ AKLADI: SUÇU FİLİSTİN'E ATTI!

Özgür Özel 31 Mart yerel seçimleri için gerçekleştirdiği mitingde, "Birkaç ay önce Hamas'ın yaptığı saldırılara cevaben, Filistin devletinin yaptığı saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti." gibi akılamaz bir ifade kullandı.

Özel'in skandal sözlerine sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi.

HAMAS'I "TERÖR ÖRGÜTÜ" İLAN ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özel daha önce de terör devleti İsrail'in soykırımına maruz kalan ve Filistinli halkını savunan Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti.

SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde de, ""Gençler darbe yapıyor' desinler, ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki sözlerine tepkiler sürerken bir skandala daha imza atmıştı. Özel, 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşları hedef almış, 'zibidi' diyerek açık açık hakaret etmişti.

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