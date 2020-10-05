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Aktüel Hamas yetkilisinden "İsrail, ülkeyi Nil'den Fırat'a kadar genişletmek istiyor" açıklaması
Aktüel

Hamas yetkilisinden "İsrail, ülkeyi Nil'den Fırat'a kadar genişletmek istiyor" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:34:47 -
Hamas yetkilisinden "İsrail, ülkeyi Nil'den Fırat'a kadar genişletmek istiyor" açıklaması

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye, İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmaları kanalıyla ülkeyi Nil'den Fırat'a kadar genişletmeyi istediğini söyledi.

Hayye, Uluslararası Filistin'e Dönüş Kampanyası'nın "Müslümanlar ve Hıristiyanlar Normalleşmeye Karşı" ismiyle internet üzerinden düzenlenlediği toplantıya katıldı.

Hayye burada yaptığı konuşmada, "İsrail, Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarını kullanarak devleti Nil'den Fırat'a kadar genişletmeyi ve kendisini bölgenin efendisi olarak göstermeyi istiyor." dedi.

Normalleşme anlaşmalarının Filistin halkının sırtına vurulan bir bıçak darbesi olduğunu belirten Hayye, Filistin'in İsrail'in genişlemesine karşı olduğunu vurguladı.

ABD'nin, Arap ülkelerinin iç meselelerle meşguliyetinden istifade ederek, İsrail'in bölgede nüfuz alanını genişletmesi için çalıştığını kaydeden Hayye, "Arap liderlerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi Netanyahu'yu (İsrail Başbakanı) ve onun siyasetçilerini bataktan, ABD'yi de başarısızlıktan kurtarma amacı taşıyor." diye konuştu.

İsrail'in, Filistin devletinin kurulmasını ve Filistinli mültecilerin evlerine geri dönmesini istemediğini belirten Hayye, Arap ülkeleri yöneticilerinden, atalarının yaptığı gibi Filistin halkına yardım etmelerini istedi.

Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.


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