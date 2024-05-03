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Gündem Hamas yarın siyoniste 'ateşkes cevabı' verecek!
Gündem

Hamas yarın siyoniste 'ateşkes cevabı' verecek!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 23:32:00 - 2024-05-04 00:02:14
Hamas yarın siyoniste 'ateşkes cevabı' verecek!

Hamas heyeti yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek siyonistin ateşkes teklifine cevap verecek.

Siyonist İsrail ile mücahid Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler yarın Mısır’da devam edecek.

İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, bugün İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

Hamas yetkilisi yaptığı açıklamada, yarın bir heyetin başkent Kahire’ye gideceğini söyledi. Yetkili, Hamas heyetinin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir yanıt vereceğini belirtti.

Hamas yetkilisi, “Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut” dedi.

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