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Hamas ve Mısırlı yetkililer Filistin'in sorunlarını görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Mısır güvenlik heyeti, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Refah Sınır Kapısı'nın işleyişi ve Filistin'in sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
Hamas ve Mısırlı yetkililer Filistin'in sorunlarını görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyet, Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyetiyle bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye başkanlığındaki heyet ile Mısırlı yetkililerin dün gerçekleştirdiği görüşmede, tarafların çıkarlarına hizmet edecek şekilde ikili ilişkileri geliştirme stratejisi ele alındı.

Görüşmede, Filistinlilerin sorunlarının hafifletilmesi ve Gazze ablukasının kırılması konuları da masaya yatırıldı.

Filistin ulusal birliğinin sağlanması, tüm Filistin halkının temsil edildiği, ortaklık esasına dayalı siyasi yapı oluşturulması ve Filistin davasının önüne çıkan engellerin bertaraf edilmesi için ülkedeki bölünmüşlüğün sonlandırılması üzerinde duruldu.

Taraflar, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın işleyişi, gidiş ve dönüşte yaşanan zorlukların hafifletilmesi ve seyahat yasağı konusunun çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, Mısırlı heyetin Gazze-Mısır sınırında incelemelerde bulunduğu bilgisi verildi.

Filistin, siyasi olarak 2007'den bu yana Hamas ve Fetih arasındaki bölünmüşlükten kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor. Son olarak 12 Ekim 2017'de Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasına rağmen arzulanan birlik sağlanamadı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
  1. Filistin
  2. Hamas
  3. Heniyye
  4. İsrail
  5. Mısır

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