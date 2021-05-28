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Dünya Hamas uyardı! İsrail dini savaşa yol açacak
Dünya

Hamas uyardı! İsrail dini savaşa yol açacak

Hamas Hareketi’nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, İsrail’in Kudüs’teki ihlallerini sürdürmesinin bölgede büyük bir dini savaşa sebep olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:37:00 -
Hamas uyardı! İsrail dini savaşa yol açacak

İsrail saldırılarının ardından ilk kez basın karşısında konuşan Sinvar, “İsrail’in Kudüs’teki ihlallerine devam etmesi” diyerek sessiz kalan dünya devletlerini uyardı.
Mescid-i Aksa’ya dokunulması durumunda tüm Orta Doğu’nun şeklinin değişeceği tehdidinde bulunan Sinvar “Kudüs kenti kırmızı çizgidir. İsrail’in varlığı kentteki yaptıklarına bağlıdır. Direniş dünyaya ve düşmana ‘Ateşle oynamayı bırakın’ mesajı iletmek istedi. Başlangıçta, Kudüs yönünde roket fırlatmaya başladık ki düşman Mescid-i Aksa’yı himaye edecek adamlar olduğunu bilsin diye. Direnişin bir dakika içinde 200 kilometre menzilli yüzlerce roket atmaya gücü var” dedi.
Sinvar, son İsrail saldırısında yaşananların yalnızca küçük bir manevra olduğunu belirterek Mescid-i Aksa’ya dokunulması halinde açık bir çatışmada ya da bölgesel bir savaşta durumun bu şekilde olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes İsrail'e bağlı

“Filistin direnişi, Tel Aviv’de sokağa çıkma yasağını mecbur kıldı” diyen Sinvar, İsrail’in ise Hamas liderlerini hedef alma hedefinde başarısız olduğunu belirtti.
Siyonistlerle sağlanan ateşkes konusunda da konuşan Hamas yetkilisi, “İşgalciler, Mescid-i Aksa’yı yeniden kirletir, Şeyh Cerrah’taki halkımızı evlerinden çıkmaya zorlarsa ateşkes bozulur” dedi.

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