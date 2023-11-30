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Gündem Hamas tedavi ederek dünyaya insanlık dersi vermişti! Serbest bırakılan esir kızın annesini sevindiren anlar
Gündem

Hamas tedavi ederek dünyaya insanlık dersi vermişti! Serbest bırakılan esir kızın annesini sevindiren anlar

Yeniakit Publisher
2023-11-30 21:43:00 - 2023-11-30 21:50:13

Esirlere davranış şekli dünyaya örnek olan Hamas’ın, daha önce tedavi ettiği ve bugün serbest bıraktığı İsrailli esir Mia Shem’in annesi Keren Shem, kızının serbest bırakıldığına dair haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 7’nci gününde esir takası devam ediyor. Hamas İsrailli esir 21 yaşındaki Mia Shem ve 40 yaşındaki Amit Soussana’yı serbest bırakmasının ardından Mia Shem’in annesi Keren Shem, telefonda kızının serbest bırakıldığına dair haberi alınca gözyaşlarına tutamadı.

Tıbbi müdahaleye ait anları paylaşılmıştı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim’de çatışmaların ilk gününde esir alınan ve yaralı olan Mia Shem’e yapılan tıbbi müdahaleye ait anları paylaşmıştı.

Shem yaptığı açıklamada, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" ifadelerini kullanmış, “Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" demişti.

Öte yandan Kassam Tugayları'nın esirlere karşı tüm dünyaya örnek olacak davranış şekli konuşulurken, esir bırakılanlar mücahidlerle el sıkışarak yurtlarına memnun bir şekilde dönüş sağlıyor.

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