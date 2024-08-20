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Gündem Hamas şehit olduklarını duyurdu! Kahpe İsrail’den yeni suikast
Gündem

Hamas şehit olduklarını duyurdu! Kahpe İsrail’den yeni suikast

Yeniakit Publisher
2024-08-20 14:35:00 -
Hamas şehit olduklarını duyurdu! Kahpe İsrail’den yeni suikast

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin bazı korumaları ile ofisinde çalışanların şehit düştüğünü açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Şatı Mülteci Kampını hedef aldığı saldırısında, Heniyye'nin bazı korumaları ve ofisinde çalışanların yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Taziye mesajının yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlere ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Hamas, bu saldırının, İsrail'in, "Heniyye ile yakından uzaktan bağlantısı olan herkese duyduğu nefretin boyutunu" yansıttığını belirtti.

İsrail'in işlediği bu suçların, Heniyye'nin çocuklarına ve torunlarına düzenlediği suikast ya da akrabalarının evlerini bombalamakla başlamadığı gibi Tahran'daki suikastla da bitmeyeceği ifade edildi.
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İsrail saldırılarının Filistinlilerinin direniş iradesini kıramayacağı vurgulandı.

İsrail'in dün Şatı Mülteci Kampında bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

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