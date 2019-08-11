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Hamas lideri Heniyye’den İsrail’e uyarı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa’ya baskın yapan İsrail güçlerine uyarıda bulundu.

11 Ağustos 2019 Pazar 15:43
Hamas lideri Heniyye’den İsrail’e uyarı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa’ya baskın yapan İsrail güçlerine uyarıda bulundu.


Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs’te bulunan Filistinlilere zarar verecek bir adım ve Aksa’yı bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. Heniyye, Arap dünyası ve Filistin halkını, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşananlar konusunda tarihi sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı. Fanatik Yahudiler, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti. İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Mescidi Aksa’nın içinde müdahale etmiş, birçok Filistinliyi yaralamıştı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:43
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