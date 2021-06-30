  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'nin gururu testlere başladı
HAMAS lideri Heniye, İran destekli Hizbullah lideri Nasrallah’ı ziyaret etti
Elektrikte tüm zamanların rekoru kırıldı
Müslüman çocuğa terörist suçlaması
Dünya HAMAS lideri Heniye, İran destekli Hizbullah lideri Nasrallah’ı ziyaret etti
Dünya

HAMAS lideri Heniye, İran destekli Hizbullah lideri Nasrallah’ı ziyaret etti

Hamas lideri İsmail Heniye, İran destekli Şii Hizbullah hareketi lideri Hasan Nasrallah'ı Beyrut'ta ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 11:23:00 -
HAMAS lideri Heniye, İran destekli Hizbullah lideri Nasrallah’ı ziyaret etti

Hamas lideri İsmail Heniye, İran destekli Şii Hizbullah hareketi lideri Hasan Nasrallah'ı Beyrut'ta ziyaret etti.

Bir süredir Lübnan ziyaretine devam eden Hamas Siyasi Büro Şefi Heniye, dün Beyrut'ta Nasrallah ile bir araya geldi.

Bölgedeki son görüşmeleri değerlendiren ikili, Hamas ile Hizbullah arasındaki derin ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Görüşmenin ardından kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

Heniye 2020 yılının Eylül ayında da Lübnan'ı ziyaret etmiş ve Nasrallah ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Lübnan'a yönelik geçtiğimiz günlerde başlayan ziyaretinde Heniye şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkani Nebih Berri gibi isimlerle bir araya geldi.

Hamas'ın son dönemde İran ve İran destekli gruplarla görüşmelerini sıklaştırdığı ve ilişkilerini iyileştirdiği dikkat çekiyor.

Bu kapsamda hareketin, Suriye'deki Beşar Esed rejimi ile de ilişkilerini normalleştirme arayışında olduğu belirtiliyordu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay