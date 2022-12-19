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Dünya Hamas: Katar, Dünya Kupası'nda Filistin meselesinin gündeme gelmesine katkıda bulundu
Dünya

Hamas: Katar, Dünya Kupası'nda Filistin meselesinin gündeme gelmesine katkıda bulundu

Hamas, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın Filistin meselesinin yeniden gündeme gelmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 07:20:00 - 2022-12-19 08:27:55
Hamas: Katar, Dünya Kupası'nda Filistin meselesinin gündeme gelmesine katkıda bulundu

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 Dünya Kupası'nın gerçek galibi, Dünya Kupası'nı bu harika seviyeye çıkararak dünyanın gözlerini kamaştıran Katar'dır." ifadelerini kullandı.

Katar'ın milli kimliğini ve medeniyetini açıkça ifade ettiğine dikkati çeken Ebu Zuhri, Katar'ın "Filistin meselesinin gündeme getirilmesine katkıda bulunduğunu" kaydetti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası süresince maçlarda ve etkinliklerde Filistin bayraklarına yer verilirken, taraftar grupları da Filistin için tezahüratlar yaptı.

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