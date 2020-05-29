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Aktüel

Hamas, İsrail'i "Kudüs'e karşı kötü niyetli planları konusunda" uyardı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 22:11:28 -
Hamas, İsrail'i "Kudüs'e karşı kötü niyetli planları konusunda" uyardı

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atmosferinden istifade ederek Mescid-i Aksa'ya "kötü niyetli planlarını" dayatma çabaları konusunda İsrail'i uyardı.

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgınının yansımalarından faydalanarak Mescid-i Aksa ve Filistinlilere karşı kötü niyetli planlarını dayatma çabası içine giren işgal yönetimini uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu planlarını uygulayamayacağını vurgulayan Heniyye, İsrail'in Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaptıkları ile Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarını takip ettiklerini belirtti.

İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası vermesini kınayan Hamas lideri, bu yapılanın ibadet hakkını ihlal olduğunu kaydetti.

Filistinlilere de radikal Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı yapan Heniyye, Ürdün Kralı 2. Abdullah başta olmak üzere Arap liderlerden Aksa'ya karşı dini ve tarihi sorumluluklarını üstlenmelerini, İsrail'in planlarını durdurmak için harekete geçmelerini istedi.

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