“Hamas, İsrail hükümetini devirdi!..”

yeniakit.com.tr Erken seçim kararı alındığı haber edilen İsrail’deki durum, gerek Siyonistlerle mücadele eden gerek Siyonist kafadaki muhtelif kimse tarafından “Hamas’ın zaferi” şeklinde yorumlandı.

Önce Liberman, sonra hükümet!

Filistinli gruplarla terör devleti İsrail’in ateşkes yapmasından bir gün sonra İsrail savunma bakanı Avigdor Lieberman istifa etti. Akabinde Başbakan Netanyahu, hükümetinin koalisyonunda diğer kanadı oluşturan İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett ile görüştü. Lakin İsrail medyası dahil birçok dünya medya organına düştüğüne göre toplantıdan verim alınamadı ve erken seçim kararı çıktı.

Haaretz’de haber olduğuna göre Netanyahu ise, “Sağcı hükümeti devirmemek ve solu iktidar yapmak için sağ hükümeti devirip Oslo felaketini İsrail devletinin başına getirdikleri zaman olan 1992 tarihi hatasının tekrarlanmaması için bakanlarına güvendiğini” söyledi.

Diğer yanda Bennett’in başında olduğu aşırı sağ parti olarak bilinen Habayit Haheyudi milletvekillerinden Netanyahu’ya, eğer Naftali Bennett’i savunma bakanı yapmazsa partinin erken seçimleri zorlayacağı şantajı yaptıkları da ifade edildi.

Habayit Haheyudi’nin diğer bakanı ve Bennett’le de gözle görülür yakınlığı olan Adalet Bakanı Ayelet Shaked ise Ordu Radyosuna, “doğru şeyin Bennett’i savunma makamına getirmek olduğunu” ifade ederek, şantaj iddialarını kuvvetlendirdi.

İsrailli Yazar: Lieberman Hamas’a Bedava Zafer Sundu

Siyonist kafada ve Türkiye ile Erdoğan düşmanlığı yayınları çokça görülmüş olan İsrail gazetesi “Israel Hayom” yazarlarından Amnon Lord da son yazısında, gitgide karışan İsrail iç siyasetine değindi.

Amnon Lord, İsrail tarihinde kendi istekleriyle savunma bakanları istifalarının çok nadiren görüldüğüne dikkat çektikten sonra Lieberman’ın hamlesinin, kendisine siyaseten yardım edecekse de İsrail’e hem iç siyasetini hercümerç etmek hem de Hamas’a zafer teslim etmekle çoktan zarar verdiğini vurguladı.

Hayom yazarı ayrıca, “Eğer Başbalan Netanyahu erken seçim çağrısı yapmakla savunma bakanlığına Habayit Haheyudi lideri Naftali Bennett’i atamak arasında kaldıysa, bize en iyi hizmet edecek olan ilk seçenektir” demesiyle de dikkat çekti. Keza Lieberman’ın istifasının da, Netanyahu’nun partisi Likud’a karşı seçimlerde üstünlük sağlamak arzusundan mütevellit olduğunu da müdafaa etti.

Haaretz için yazan fakat İsrail’in cürümlerini İbraniceden tercümelerle dünyaya ifşa eden ve Filistinlilerin mazlumluğunu haykıran kalemlerden Asaf Ronel’den, erken seçim olması durumunun Hamas için zafer manasına geldiğini ifade etti. Asaf Ronel, “Hamas artık bir İsrail hükümetini devirdiğini iddia edebilir” dedi.