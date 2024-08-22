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Dünya Hamas ile İslami Cihad, ateşkes için kırmızı çizgiyi açıkladılar
Dünya

Hamas ile İslami Cihad, ateşkes için kırmızı çizgiyi açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-08-22 02:44:00 -
Hamas ile İslami Cihad, ateşkes için kırmızı çizgiyi açıkladılar

Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketleri, Gazze'de ateşkes için kırmızı çizgiyi duyurdular.

Hamas, hareketin Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş’in İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale ve yardımcısı Muhammed el-Hindi ile yaptığı toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Direnişin ve Filistin halkının tutumu, herhangi bir anlaşmanın, saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, yeniden imarın başlamasını ve ciddi bir takas anlaşmasıyla ablukanın sona ermesini sağlaması gerektiği yönündedir.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının durdurulması ve insanlığa karşı suç işleyen işgalci liderlerin cezalandırılmasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, ateşkes ile ilgili müzakerelerin sonuçları ne olursa olsun Gazze Şeridi’ne insani yardımın hızlandırılmasının garanti edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Hamas ve İslami Cihad yetkililerinin, müzakerelerde gelinen noktayı ele aldıkları ve İsrail’in arabulucuların çabalarını başarısızlığa uğratma yönündeki tutumunu değerlendirdiklerine dikkat çekilerek, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek ve önceki aşamalarda yapılanları, özellikle de hareketin 2 Temmuz'da onayladığı öneriyi reddederek, arabulucuların (Katar ve Mısır) çabalarını boşa çıkarmaktan İsrail’in sorumlu olduğu kaydedildi.

Netanyahu, mutabakat için yeni şartlar istemişti
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ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu.

Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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