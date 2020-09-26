Hamas ile Fetih Hareketi stratejik noktalarda uzlaştı

İstanbul'daki Fetih Hareketi ile Hamas arasındaki görüşmelerinde Hamas Ulusal İlişkiler Dairesi Başkanı Hüsam Bedran, yöneticiler düzeyinde yol haritası çizdiklerini söyledi.

Bedran, toplantılarda halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşmaya varılması gibi konuların görüşüldüğünü kaydetti.

Bedran, bazı stratejik faaliyetler konusunda uzlaşmaya varıldığını belirterek, "Gündemdeki faaliyetleri ortak bir zamanda yürütmeyi kabul ettik. Özellikle Batı Şeria ve Kudüs'e odaklandık. Gerçek bir Filistin ulusal ortaklığına ulaşmakla ilgiliydi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki çeşitli kurumları bir araya getirecek. "diye konuştu.

Türkiye, Bedran'ın güçlü duruşu sayesinde asil Filistin davasına bağlılığını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye Hamas ve El Fetih Hareketi adına üstlendiği önemli rol için teşekkür ederiz. Türkiye'deki Filistin meselesine ilişkin tutum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin meselesinde gösterdiği çaba ve Filistinlileri son derece iyi savunması bizim için önemli. İstanbul'daki toplantımız tamamen iki partinin kararıyla ve hiçbir devletin müdahalesi ve denetimi olmaksızın gerçekleştirildi.

Bedri, Türkiye'nin sadece lojistik destek vererek ev sahipliği yaparak, hem El Fetih hem de Hamas Hareketi'yle eşit ilişki ve diyalog içinde olduğunu söyledi.

"Bu, toplantıyı bir kardeşlik ruhu içinde yapmamızı sağladı." Bedran, Hamas ile Fetih arasında birkaç detay dışında bir ön anlaşma yapıldığını da sözlerine ekledi.

Görüşmeler önümüzdeki hafta yapılacak

Bedran, ulusal birlik konusunda ortak noktalara ulaşmak için önümüzdeki hafta tüm Filistinli gruplarla görüşmelerin yapılacağını, tartışılan konularda mutabakata varılması halinde bunların uygulanacağını ve seçimlerin yapılacağını belirtti.

Ekim ayı başında yapılacak genel sekreterler toplantısında gerekli mekanizmaların belirleneceğini ve detayların açıklanacağını belirten Bedran, "Meselenin özü ve çatışmanın ana nedeni Kudüs. İşgalci İsrail'in sınırlamasına izin veremeyiz Geleceğe yönelik adımlarımız. Belki de kamusal meydanlarda gerçek bir savaş çıkacak. Bu İsrail'in yalanını ve ırkçılığını ortaya çıkaracaktır. "ifadelerini kullandı.

Bedran, İsrail ile savaşın yoğunlaşması durumunda Filistinli yöneticilerin de birlikte hareket edeceklerini, bunun yolu ve yöntemi üzerinde anlaştıklarını, bu konuda Filistinlilerinkendi aralarında çatışmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Hamas'ın seçimlerin özgür ve şeffaf yapılmasını istediğini belirten Bedran, şunları söyledi:

"El Fetih ile seçim konusunda diyaloğa açığız. Aynı zamanda Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas da seçimlere ve liderlerin seçimine destek verdi. El Fetih ile güvenlik başta olmak üzere bazı küçük konularda anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkları görmezden geldik. Konularla ilgili gündemler ve programlar belirleyeceğiz Kararlaştırılan konularda ne kadar olumlu ilerleme kaydedersek diğer sorunları çözmenin o kadar kolay olacağını düşünüyorum.

Bedran, Hamas, Fetih ve diğer Filistinli grupların gerçek bir milli ruha sahip olduğunu vurgulayan "İşgalcilere karşı çabaların birleştirilmesini istiyoruz. Bu noktada kimsenin özel çıkarları olduğunu düşünmüyorum. Filistinlilerin çıkarlarını düşünüyoruz. ." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas ile Mısır arasındaki ilişkilere değinen Bedran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mısır ve Hamas arasında gerginlik yok. Normalleşmeye yönelik Filistin tavrı açık ve kararlı. Mısır'ın Filistin ulusal diyaloğunda üstlendiği ve gelecekte oynayabileceği role saygı duyuyoruz. Herhangi bir Arap veya diğer uluslararası toplumun rolüne saygı duyuyoruz. Filistin halkına.kimin İnsani ve siyasi yardım ettiğini görürsek, onu destekleriz. "