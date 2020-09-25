Hamas-Fetih seçim için anlaşmaya vardı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Fetih ve Hamas hareketlerinin Filistin’deki seçimlerin “kısa süre içinde” yapılması konusunda anlaştığını belirtti. Ahmed, ilk olarak Filistin Meclisi seçimlerinin yapılmasının, ardından da Devlet Başkanlığı için sandık başına gidilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti. Ahmed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın “gelecek günlerde” seçimlerin yapılması konusunu değerlendireceği ve gerekli kararnameleri çıkaracağını kaydetti. Filistin yönetiminin abluka altındaki Gazze ile işgal altındaki Doğu Kudüs’ün de dahil edildiği bir seçim yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarına da atıfta bulunan Ahmed, “Kudüs olmadan seçim olmayacak” ifadesini kullandı.