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Dünya Hamas: Esir takasında güçlü kartlara sahibiz
Dünya

Hamas: Esir takasında güçlü kartlara sahibiz

Hamas Hareketi yöneticilerinden Hüsam Bedran, İsrail hapishanelerindeki esirlerin Hamas’ın öncelikli konuları arasında yer aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:19:00 -
Hamas: Esir takasında güçlü kartlara sahibiz

“Hamas, esirlerin kurtarılması için esir değişimi anlaşmasını sağlayacak güçlü kartlara sahip” diyen Bedran, esirlerin özgürlüklerine kavuşmaları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı. Bedran, sahip oldukları kartların neler olduğuna ilişkin bilgi vermedi. İsrail hapishanelerindeki esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması için uluslararası hukuk yolunda çalışma yürüttüklerini dile getiren Bedran, esirlerin korunması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

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