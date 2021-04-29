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Dünya Hamas duyurdu: Katılmayacağız
Dünya

Hamas duyurdu: Katılmayacağız

Hamas, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri görüşmek için yapılacak olan toplantılara katılmama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 17:45:00 -
Hamas duyurdu: Katılmayacağız

Hamas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri görüşmek üzere düzenlenecek toplantıya katılmayacak.

Hamas'ın seçim listesi sözcüsü Ala Hamidan, Filistin yönetiminin, mayıs ayında yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin vaktinde yapılıp yapılamayacağını masaya yatırmak üzere bu akşam gerçekleştireceği toplantıya katılmayacaklarını belirtti.

Hamidan, Hamas'a ve listeye resmi davet gelmemesi nedeniyle toplantıya katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Hamidan ayrıca listenin ve Hamas'ın, seçimlerin ertelemesini kesinlikle reddettiğini vurguladı.

Filistinli liderlerin 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere bu akşam bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistin seçimleriyle ilgili tutumunu hala açıklamaması nedeniyle bu akşamki toplantıda "seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi" kararı alınabileceği iddia ediliyor.

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