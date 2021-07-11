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Dünya HAMAS derinleşen insani krize dikkat çekti
Dünya

HAMAS derinleşen insani krize dikkat çekti

HAMAS'ın uluslararası ilişkiler ofisi üyesi Basim Naim, BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in, işgal rejiminin Gazze Şeridi'nde insan ve ürün geçişine getirilen sınırlamaların azaltılması çağrısıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 01:30:00 -
HAMAS derinleşen insani krize dikkat çekti

Gazze Şeridi'nde tırmanan insani krizin patlama aşamasına doğru ilerlediğini aktaran Naim, "Abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin, özellikle son saldırıların ardından tırmanması ve bu durumun ekonomik, sosyal ve psikolojik hayata yansımaları, yeniden tırmanış ve patlamaya güçlü bir şekilde iten dinamikleri ortaya çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Dünya ülkelerine Gazze'ye uyguladığı ablukayı şartsız ve derhal sonlandırması için işgal rejimine gerekli baskıyı yapmaları çağrısında bulunan Naim, alternatiflerin tehlikeli ve yüksek maliyetli olduğuna, Filistin halkı özgür ve onurlu bir yaşam sürmedikçe sükunet ve istikrar sağlanamayacağına vurgu yaptı.

Naim, Filistin halkının her seferinde sıfır noktasına dönmeyi ve uluslararası insancıl hukuk tarafından savaş durumunda bile güvence altına alınan temel haklarını müzakere etmeyi kabul etmeyeceğini vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM merkezinde dün düzenlediği günlük basın toplantısında, Hastings'in 8 Temmuz'da Gazze'yi ziyaret ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Dujarric, "Hastings, İsrail'e, insanların ve ticari malların Gazze'ye giriş çıkışları üzerindeki kısıtlamaları, sonunda onları tamamen kaldırmak amacıyla hafifletmeye çağırıyor." diye konuşmuştu.

10 Mayıs'ta başlayan işgal rejimi ile HAMAS arasındaki çatışmalardan bu yana Gazze'ye ürün girişinin gıda maddeleri, tıbbi malzeme, yakıt ve bazı tarımsal girdilerle sınırlı kaldığını belirten Sözcü, düzenli ve öngörülebilir malların Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Dujarric, Gazze'de 250 bin kişinin şebeke suyuna hala erişiminin olmadığını vurgulayarak, "İnsani krizi sürdürülebilir şekilde çözmeyi ve uzun vadeli istikrara katkıda bulunmayı ancak zayıflatıcı karantinaları tamamen kaldırarak umabiliriz." ifadesini paylaşmıştı.

 

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