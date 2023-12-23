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Gündem Hamas bir terör örgütüdür diyen Özgür Özel Filistin’e gidiyormuş!
Gündem

Hamas bir terör örgütüdür diyen Özgür Özel Filistin’e gidiyormuş!

Yeniakit Publisher
2023-12-23 12:17:00 -
Hamas bir terör örgütüdür diyen Özgür Özel Filistin’e gidiyormuş!

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişinin 104. Yılı Programı’nda yaptığı konuşmada Filistin’e gideceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrı yapan Özel, "Cesaretin varsa bizimle olursun" dedi.

Özgür Özel, Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişinin 104. Yılı Programı’na katıldı. Burada konuşan Özel,  20 binden fazla sivilin öldüğü İsrail Hamas savaşına dikkat çekti. Hamas bir terör örgütüdür dediğini unutarak; “Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, partimizin üçüncü Genel Başkanı Karaoğlan Bülent Ecevit’in yaklaştığı gibi, Deniz Gezmiş’le arkadaşlarının yaklaştığı gibi Filistin davası bizim davamızdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Bir yandan çıkıp Filistin için güzel sözler söylemek, timsah gözyaşları dökmek, sonra size yakın, çevrenize yakın, ailenize yakın kişilerin gemileriyle halen daha ticaret yapmak samimiyet değildir. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, samimiysen ben önümüzdeki günlerde Filistin’e gidiyorum. Cesaretin varsa bizimle olursun” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN DAVASI BİZİM DAVAMIZDIR”

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Özel şunları söyledi:

“Bugün 18 bin tane civciv ölse dünyanın herhangi bir ülkesinde, bu bütün dünyada birinci haberdir. 18 bin civciv niye öldü, ne oluyor orada diye bakılır. Günün birinde Bosna Hersek’teki mezalime susanlar, bugün katliamın bir tarafı İsrail olunca, Filistin’deki katliama susmaktadırlar. Arafat’la kurduğu ilişkiyle Filistin devletiyle kurduğu ilişkiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, partimizin üçüncü Genel Başkanı Karaoğlan Bülent Ecevit’in yaklaştığı gibi, Deniz Gezmiş’le arkadaşlarının yaklaştığı gibi Filistin davası bizim davamızdır. Bugün sözle Filistin’e destek olunmaz. Filistin’e sadece söz söyleyerek, kınayarak destek olunmaz. Eylemle olur, bunun için eğer yapacaksanız İsrail’e ambargo uygulayacaksınız.”

 
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“FİLİSTİN’E GİDİYORUM”

“Bir yandan çıkıp Filistin için güzel sözler söylemek, timsah gözyaşları dökmek, sonra size yakın, çevrenize yakın, ailenize yakın kişilerin gemileriyle halen daha ticaret yapmak samimiyet değildir. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, samimiysen ben önümüzdeki günlerde Filistin’e gidiyorum. Filistin meselesine destek olmak için, Filistin devletiyle dayanışmak için, dünyanın dikkatini buraya çekmek için gidiyorum. Cesaretin varsa, bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte bizimle birlikte Filistin’de olursun. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs’ün başkenti olduğu bağımsız bir Filistin devletini savunmaya, Filistin’in yanında durmaya, buna saygı gösterirse İsrail devletiyle de en iyi ilişkileri kurmaya Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi şahitlik etmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ancak bir yanda bu kadar büyük bir zulüm varken, bir yanda mazlumlar varken, bir yanda mağdurlar varken güçlünün yanında olmak, güçlüye ses çıkarmamak doğru değildir. Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi gücünü göstereceksen mağdura, mazluma değil, zalime göstereceksin.”

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