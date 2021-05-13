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Gündem Hamas akıllarını aldı! "Sığınaklardan çıkmayın"
Gündem

Hamas akıllarını aldı! "Sığınaklardan çıkmayın"

Siyonist İsrail işgal rejiminin Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik saldırılarının ardından Kassam Tugaylarının misillemesiyle işgal edilmiş topraklarda korku hakim. Siyonist işgal rejiminin sözde savunma bakanlığı sosyal medya hesabından Tel Aviv'de sirenlerin çalındığına dair bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 16:06:00 -
Hamas akıllarını aldı! "Sığınaklardan çıkmayın"

 YENİ AKİT  ANKARA 

Terör rejiminin saldırıları sonucu Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehid olanların sayısı 83'e ulaştı, saldırılarda yaralı sayısı 400'ü geçti.

Uluslararası hukuku hiçe sayan Siyonist işgalciler, Hamas'ın karşılık vermesiyle korku dolu anlar yaşyor. İşgal rejiminin sözde kolluk kuvvetleri siren çalarak ve sosyal medyada ve Siyonist terörsitleri uyararak dışarı çıkmamalarını ve sığınaklara girmeleri yönünde uyarılar yapıyor.

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