HAMAS açıkladı: İsrail’in akeri hedeflerini vurduk

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), geçtiğimiz mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar sırasında direniş gruplarının, yalnızca İsrail’e ait askeri hedefleri vurduğunu ve kesinlikle sivilleri hedef almadığını iddia etti.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre Hamas hareketi, New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği ve 11 gün süren saldırılar hakkında yayınladığı rapor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamas, dünya devletlerini ve yetkili kurumları, uluslararası sözleşmeleri ve insani normları ihlal eden İsrail rejiminden ve yetkililerinden 'hesap sormaya' davet etti.

Söz konusu raporda yer alan Gazze’deki direniş gruplarının, mayıs ayındaki çatışmalar sırasında İsrail şehirlerindeki sivil yerleşim yerlerine güdümsüz binlerce roket fırlatarak savaş hukukunu ihlal ettiği yönündeki iddiaya değinen Hamas, bunun gerçekleri yansıtmadığının altını çizerek, Filistin direnişinin sadece İsrail’e ait askeri noktaları hedef aldığını ifade ediyor.

Açıklamada, Filistin halkının, can, mal ve mukaddesatını korumasının yanı sıra nefsi müdafaa etmesinin en doğal hakkı olduğu belirtildi.

Ayrıca Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tekrarlanan saldırısını soruşturmak için herhangi bir uluslararası soruşturma komisyonunun kurulmasını memnuniyetle karşılayacağını duyurdu.